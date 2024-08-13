https://ria.ru/20240813/tramp-1965915186.html

Отрыв между уровнем поддержки Трампа и Харрис сократился, показал опрос

Отрыв между уровнем поддержки Трампа и Харрис сократился, показал опрос - РИА Новости, 13.08.2024

Отрыв между уровнем поддержки Трампа и Харрис сократился, показал опрос

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис по-прежнему обходит бывшего американского лидера и конкурента на предстоящем голосовании... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:42

2024-08-13T13:42

2024-08-13T13:42

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис по-прежнему обходит бывшего американского лидера и конкурента на предстоящем голосовании Дональда Трампа по уровню поддержки населения, при этом отрыв между ними сократился и составил три процентных пункта, следует из результатов опроса компании Morning Сonsult. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте компании, на президентских выборах 47% американцев проголосовали бы за Харрис и 44% - за Трампа. Еще 4% респондентов заявили, что отдали бы предпочтение другому кандидату, а оставшиеся участники опроса ответили, что не знают, за кого проголосуют. Опрос проводился с 9 по 11 августа, в нем приняли участие 11,778 зарегистрированных избирателей. Погрешность составила плюс-минус 1 процентный пункт. Ранее результаты опроса, проведенные компанией Ipsos с 2 по 7 августа, показали, что Харрис опережала Трампа по уровню поддержки американцев на 5 процентных пунктов: уровень поддержки Харрис составлял 42%, в то время как у Трампа показатель оценивается только в 37%. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

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в мире, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024