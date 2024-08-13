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Трамп допустил, что Китай догонит США по объемам ядерных арсеналов
Трамп допустил, что Китай догонит США по объемам ядерных арсеналов - РИА Новости, 13.08.2024
Трамп допустил, что Китай догонит США по объемам ядерных арсеналов
Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что Китай "догонит или даже перегонит" его страну по объемам... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T05:08
2024-08-13T05:08
2024-08-13T05:17
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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что Китай "догонит или даже перегонит" его страну по объемам арсеналов ядерного оружия."Россия и США находятся на первом месте, тогда как Китай далеко позади, но они, что неудивительно, развиваются очень стремительно. Все закончится тем, что Китай догонит, а может даже перегонит нас", - сказал Трамп в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску на площадке принадлежащей ему соцсети X.Политик добавил, что третья мировая война, если таковая будет развязана, непременно будет включать использование ядерных вооружений. Такое развитие событий, как отметил Трамп, спровоцирует "разрушения, которых еще не видел свет".
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китай, сша, в мире, дональд трамп, илон маск
Китай, США, В мире, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп допустил, что Китай догонит США по объемам ядерных арсеналов
Трамп допустил, что Китай догонит или перегонит США по объемам ядерных арсеналов