https://ria.ru/20240813/tatarstan-1965892194.html

Глава Татарстана встретился с королем Малайзии

Глава Татарстана встретился с королем Малайзии - РИА Новости, 13.08.2024

Глава Татарстана встретился с королем Малайзии

Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар обсудили перспективы развития сотрудничества, сообщает... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:23

2024-08-13T12:23

2024-08-13T12:23

республика татарстан

россия

малайзия

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар обсудили перспективы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба главы российского региона. Минниханов находится в Малайзии с рабочим визитом, в рамках которого запланированы посещение корпорации по развитию халяль-индустрии Малайзии, презентация сельскохозяйственного потенциала, переговоры с руководством ряда компаний, встречи с деловыми крагами. "Рустам Минниханов совершил визит вежливости к верховному правителю (королю) Малайзии султану Ибрагиму. Приветствуя короля, Рустам Минниханов особо подчеркнул, что Россию и Малайзию связывают крепкие узы дружбы, традиции уважения и доверия", - говорится в сообщении. Минниханов подчеркнул важность того, что оба государства настроены на углубление плодотворного сотрудничества. В беседе стороны отметили, что необходимо активнее работать над совместными инвестиционными проектами в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, IT-индустрии. Хорошей площадкой для выстраивания контактов, по их мнению, является международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum". Малазийская делегация ежегодно участвует в мероприятии. Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили планы Малайзии вступить в межгосударственное объединение БРИКС, заседание которого состоится в октябре этого года в Казани.

https://ria.ru/20240806/genkonsul-1964445935.html

https://ria.ru/20240619/forum-1954104864.html

россия

малайзия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, малайзия, рустам минниханов