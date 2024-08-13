https://ria.ru/20240813/tatarstan-1965892194.html
Глава Татарстана встретился с королем Малайзии
Глава Татарстана встретился с королем Малайзии - РИА Новости, 13.08.2024
Глава Татарстана встретился с королем Малайзии
Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар обсудили перспективы развития сотрудничества, сообщает... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:23
2024-08-13T12:23
2024-08-13T12:23
республика татарстан
россия
малайзия
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар обсудили перспективы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба главы российского региона. Минниханов находится в Малайзии с рабочим визитом, в рамках которого запланированы посещение корпорации по развитию халяль-индустрии Малайзии, презентация сельскохозяйственного потенциала, переговоры с руководством ряда компаний, встречи с деловыми крагами. "Рустам Минниханов совершил визит вежливости к верховному правителю (королю) Малайзии султану Ибрагиму. Приветствуя короля, Рустам Минниханов особо подчеркнул, что Россию и Малайзию связывают крепкие узы дружбы, традиции уважения и доверия", - говорится в сообщении. Минниханов подчеркнул важность того, что оба государства настроены на углубление плодотворного сотрудничества. В беседе стороны отметили, что необходимо активнее работать над совместными инвестиционными проектами в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, IT-индустрии. Хорошей площадкой для выстраивания контактов, по их мнению, является международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum". Малазийская делегация ежегодно участвует в мероприятии. Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили планы Малайзии вступить в межгосударственное объединение БРИКС, заседание которого состоится в октябре этого года в Казани.
https://ria.ru/20240806/genkonsul-1964445935.html
https://ria.ru/20240619/forum-1954104864.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, малайзия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Россия, Малайзия, Рустам Минниханов
КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар обсудили перспективы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Минниханов находится в Малайзии с рабочим визитом, в рамках которого запланированы посещение корпорации по развитию халяль-индустрии Малайзии, презентация сельскохозяйственного потенциала, переговоры с руководством ряда компаний, встречи с деловыми крагами.
"Рустам Минниханов совершил визит вежливости к верховному правителю (королю) Малайзии султану Ибрагиму. Приветствуя короля, Рустам Минниханов особо подчеркнул, что Россию
и Малайзию связывают крепкие узы дружбы, традиции уважения и доверия", - говорится в сообщении.
Минниханов подчеркнул важность того, что оба государства настроены на углубление плодотворного сотрудничества.
В беседе стороны отметили, что необходимо активнее работать над совместными инвестиционными проектами в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, IT-индустрии. Хорошей площадкой для выстраивания контактов, по их мнению, является международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum".
Малазийская делегация ежегодно участвует в мероприятии.
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили планы Малайзии вступить в межгосударственное объединение БРИКС
, заседание которого состоится в октябре этого года в Казани
.