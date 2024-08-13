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Глава Татарстана встретился с королем Малайзии - РИА Новости, 13.08.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
12:23 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/tatarstan-1965892194.html
Глава Татарстана встретился с королем Малайзии
Глава Татарстана встретился с королем Малайзии - РИА Новости, 13.08.2024
Глава Татарстана встретился с королем Малайзии
Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар обсудили перспективы развития сотрудничества, сообщает... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:23
2024-08-13T12:23
республика татарстан
россия
малайзия
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар обсудили перспективы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба главы российского региона. Минниханов находится в Малайзии с рабочим визитом, в рамках которого запланированы посещение корпорации по развитию халяль-индустрии Малайзии, презентация сельскохозяйственного потенциала, переговоры с руководством ряда компаний, встречи с деловыми крагами. "Рустам Минниханов совершил визит вежливости к верховному правителю (королю) Малайзии султану Ибрагиму. Приветствуя короля, Рустам Минниханов особо подчеркнул, что Россию и Малайзию связывают крепкие узы дружбы, традиции уважения и доверия", - говорится в сообщении. Минниханов подчеркнул важность того, что оба государства настроены на углубление плодотворного сотрудничества. В беседе стороны отметили, что необходимо активнее работать над совместными инвестиционными проектами в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, IT-индустрии. Хорошей площадкой для выстраивания контактов, по их мнению, является международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum". Малазийская делегация ежегодно участвует в мероприятии. Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили планы Малайзии вступить в межгосударственное объединение БРИКС, заседание которого состоится в октябре этого года в Казани.
https://ria.ru/20240806/genkonsul-1964445935.html
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россия, малайзия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Россия, Малайзия, Рустам Минниханов

Глава Татарстана встретился с королем Малайзии

CC BY 4.0 / Пресс-служба Раиса РТ (cropped) / Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар
Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
CC BY 4.0 / Пресс-служба Раиса РТ (cropped) /
Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар
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КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар обсудили перспективы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Минниханов находится в Малайзии с рабочим визитом, в рамках которого запланированы посещение корпорации по развитию халяль-индустрии Малайзии, презентация сельскохозяйственного потенциала, переговоры с руководством ряда компаний, встречи с деловыми крагами.
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"Рустам Минниханов совершил визит вежливости к верховному правителю (королю) Малайзии султану Ибрагиму. Приветствуя короля, Рустам Минниханов особо подчеркнул, что Россию и Малайзию связывают крепкие узы дружбы, традиции уважения и доверия", - говорится в сообщении.
Минниханов подчеркнул важность того, что оба государства настроены на углубление плодотворного сотрудничества.
В беседе стороны отметили, что необходимо активнее работать над совместными инвестиционными проектами в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, IT-индустрии. Хорошей площадкой для выстраивания контактов, по их мнению, является международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum".
Малазийская делегация ежегодно участвует в мероприятии.
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили планы Малайзии вступить в межгосударственное объединение БРИКС, заседание которого состоится в октябре этого года в Казани.
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Республика ТатарстанРоссияМалайзияРустам Минниханов
 
 
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