https://ria.ru/20240813/sumy-1965843833.html
В Сумах поразили объекты инфраструктуры
В Сумах поразили объекты инфраструктуры - РИА Новости, 13.08.2024
В Сумах поразили объекты инфраструктуры
Объекты инфраструктуры были поражены в городе Сумы Украины, сообщили в местной областной администрации. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T07:50
2024-08-13T07:50
2024-08-13T07:50
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Объекты инфраструктуры были поражены в городе Сумы Украины, сообщили в местной областной администрации. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной администрации, говорится, что 13 августа был нанесен "ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры города Сумы". Тип и количество пораженных объектов не уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240813/kursk-1965836929.html
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в мире, россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах поразили объекты инфраструктуры
Украинские власти заявили о поражении объектов инфраструктуры в городе Сумы