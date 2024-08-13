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Попавший в грозу самолет из Петербурга получил незначительные повреждения - РИА Новости, 13.08.2024
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20:23 13.08.2024 (обновлено: 20:30 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/smartavia-1966030033.html
Попавший в грозу самолет из Петербурга получил незначительные повреждения
Попавший в грозу самолет из Петербурга получил незначительные повреждения - РИА Новости, 13.08.2024
Попавший в грозу самолет из Петербурга получил незначительные повреждения
Попавший в грозу 11 августа самолёт авиакомпании Smartavia, следовавший из Петербурга в Калининград, получил незначительные повреждения, годен для полетов,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:23
2024-08-13T20:30
санкт-петербург
калининград
происшествия
пулково (аэропорт)
smartavia
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Попавший в грозу 11 августа самолёт авиакомпании Smartavia, следовавший из Петербурга в Калининград, получил незначительные повреждения, годен для полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.Ранее отраслевой Telegram-канал Aviaincident сообщил о попадании самолета в грозовой фронт, после чего он получил ряд повреждений."Одиннадцатого августа 2024 года после выполнения регулярного рейса 5N513 по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) – Калининград командир воздушного судна сделал запись в бортовом журнале о подозрении на воздействие на ВС разряда атмосферного электричества во время полета. В аэропорту Калининграда технический персонал выполнил осмотр самолета в соответствии с необходимыми требованиями для подобных ситуаций", - отметили в пресс-службе.В авиакомпании добавили, что по результатам осмотра было выявлено повреждение лакокрасочного покрытия носовой части обтекателя метеолокатора и участка левого полукрыла. В обоих случаях повреждения не превышали допустимых значений. Разряд атмосферного электричества также повредил линзу верхнего проблескового маяка, которая была заменена."Повреждений элементов конструкции ВС и других признаков воздействия на него атмосферного электричества не выявлено. Негативного воздействия на системы самолета также не обнаружено. По итогам осмотра была оформлена техническая документация, допускающая самолет до выполнения полетов. Авиакомпания Smartavia направила в Росавиацию информацию о данном событии", - добавили в Smartavia.Авиационные власти событие в качестве инцидента не классифицировали, уточнил авиаперевозчик.
https://ria.ru/20240808/vladivostok-1964801414.html
https://ria.ru/20240807/samolet-1964550131.html
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санкт-петербург, калининград, происшествия, пулково (аэропорт), smartavia, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Санкт-Петербург, Калининград, Происшествия, Пулково (аэропорт), Smartavia, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Попавший в грозу самолет из Петербурга получил незначительные повреждения

Попавший в грозу борт Smartavia из Петербурга получил незначительные повреждения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Smartavia
Самолет Smartavia - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Smartavia. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Попавший в грозу 11 августа самолёт авиакомпании Smartavia, следовавший из Петербурга в Калининград, получил незначительные повреждения, годен для полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Ранее отраслевой Telegram-канал Aviaincident сообщил о попадании самолета в грозовой фронт, после чего он получил ряд повреждений.
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"Одиннадцатого августа 2024 года после выполнения регулярного рейса 5N513 по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) – Калининград командир воздушного судна сделал запись в бортовом журнале о подозрении на воздействие на ВС разряда атмосферного электричества во время полета. В аэропорту Калининграда технический персонал выполнил осмотр самолета в соответствии с необходимыми требованиями для подобных ситуаций", - отметили в пресс-службе.
В авиакомпании добавили, что по результатам осмотра было выявлено повреждение лакокрасочного покрытия носовой части обтекателя метеолокатора и участка левого полукрыла. В обоих случаях повреждения не превышали допустимых значений. Разряд атмосферного электричества также повредил линзу верхнего проблескового маяка, которая была заменена.
"Повреждений элементов конструкции ВС и других признаков воздействия на него атмосферного электричества не выявлено. Негативного воздействия на системы самолета также не обнаружено. По итогам осмотра была оформлена техническая документация, допускающая самолет до выполнения полетов. Авиакомпания Smartavia направила в Росавиацию информацию о данном событии", - добавили в Smartavia.
Авиационные власти событие в качестве инцидента не классифицировали, уточнил авиаперевозчик.
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Санкт-ПетербургКалининградПроисшествияПулково (аэропорт)SmartaviaФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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