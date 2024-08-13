ЛДПР предлагает увеличить штраф за превышение уровня шума на дорогах
В ЛДПР предложили в 50 раз увеличить штраф за слишком громкий выхлоп автомобилей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники дорожно-патрульной службы на улице в Москве
Сотрудники дорожно-патрульной службы на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Координатор Московского городского отделения ЛДПР, кандидат в депутаты в Московскую городскую думу 8 созыва от ЛДПР Роман Крастелев сообщил РИА Новости, что выступает с инициативой увеличить с 500 рублей до 25 тысяч рублей штраф за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума в 96 децибел на дорогах.
"До недавнего времени бороться со слишком "шумными" авто- и мотовладельцами было сложно технически. Не было необходимой аппаратуры, которая делала бы замеры и выделяла слишком громкое транспортное средство в потоке машин. К счастью, сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. В Москве уже появился экспериментальный комплекс для измерения шума проезжающего транспорта, были сделаны первые замеры на Чистопрудном бульваре. Таким образом, у технической стороны вопроса появилось решение", — рассказал Крастелев.
Он подчеркнул, что осталось разобраться в правовых моментах: сертифицировать камеры фиксации, разработать методику замера, определить степень ответственности для нарушителей и внести изменения в действующее законодательство.
"На сегодняшний день шум на дороге свыше 96 децибел запрещён, так как он нарушает покой и снижает качество жизни человека. В соответствии с КоАП РФ штраф за превышение этого значения составляет лишь 500 рублей. При этом данная проблема для жителей Москвы является особенно актуальной", - рассказал Крастелев.
Собеседник агентства напомнил, что полиция Санкт-Петербурга первой среди российских регионов разработала и начала использовать эффективный правовой механизм для наказания водителей автомобилей и мотоциклов с громкими выхлопами.
"Необходимо перенять этот опыт для Москвы и увеличить штраф с 500 рублей до 25 тысяч рублей", - уверен политик.
Кроме того, Роман Крастелев рассказал, что совместно с кандидатами в МГД от ЛДПР и Председателем Общероссийского движения предпринимателей Андреем Ковалёвым проведут во вторник фиксацию шума на Страстном бульваре и Козицком переулке Москвы с целью продемонстрировать очевидные превышения уровня шума на дороге.
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