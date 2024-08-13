https://ria.ru/20240813/shoygu-1966011001.html

Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте

Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте - РИА Новости, 13.08.2024

Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте

РФ ценит усилия Боснии и Герцеговины по обеспечению паритета в украинском конфликте, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с министром... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:22

2024-08-13T18:22

2024-08-13T18:22

в мире

босния и герцеговина

россия

республика сербская

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153067/18/1530671875_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2b4d1328d9c28274637e2b7cb1db68b1.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. РФ ценит усилия Боснии и Герцеговины по обеспечению паритета в украинском конфликте, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с министром безопасности Боснии и Герцеговины Ненадом Нешичем. "Мы ценим ваши усилия, усилия руководства Республики Сербской в совете министров Боснии и Герцеговины по обеспечению паритета Боснии и Герцеговины в украинском конфликте, в отношении западных санкций", - заявил Шойгу на двусторонней встрече. "Это ваш третий визит в этом году. Это говорит о вашей нацеленности на решение проблем и вопросов, которые стоят перед вами. И, конечно, говорит о том уровне сотрудничества, который есть между нашими странами", - добавил он. Шойгу отметил, что РФ продолжает оказывать максимальную поддержку сербскому народу в Боснии и Герцеговине.

https://ria.ru/20240611/dodik-1952213422.html

https://ria.ru/20240707/dodik-1957986888.html

босния и герцеговина

россия

республика сербская

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, босния и герцеговина, россия, республика сербская, сергей шойгу