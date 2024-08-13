Рейтинг@Mail.ru
Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/shoygu-1966011001.html
Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте
Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте - РИА Новости, 13.08.2024
Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте
РФ ценит усилия Боснии и Герцеговины по обеспечению паритета в украинском конфликте, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с министром... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:22
2024-08-13T18:22
в мире
босния и герцеговина
россия
республика сербская
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153067/18/1530671875_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2b4d1328d9c28274637e2b7cb1db68b1.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. РФ ценит усилия Боснии и Герцеговины по обеспечению паритета в украинском конфликте, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с министром безопасности Боснии и Герцеговины Ненадом Нешичем. "Мы ценим ваши усилия, усилия руководства Республики Сербской в совете министров Боснии и Герцеговины по обеспечению паритета Боснии и Герцеговины в украинском конфликте, в отношении западных санкций", - заявил Шойгу на двусторонней встрече. "Это ваш третий визит в этом году. Это говорит о вашей нацеленности на решение проблем и вопросов, которые стоят перед вами. И, конечно, говорит о том уровне сотрудничества, который есть между нашими странами", - добавил он. Шойгу отметил, что РФ продолжает оказывать максимальную поддержку сербскому народу в Боснии и Герцеговине.
https://ria.ru/20240611/dodik-1952213422.html
https://ria.ru/20240707/dodik-1957986888.html
босния и герцеговина
россия
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153067/18/1530671875_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8f9c8881f7aeb557272b32b84a8ec3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, босния и герцеговина, россия, республика сербская, сергей шойгу
В мире, Босния и Герцеговина, Россия, Республика Сербская, Сергей Шойгу
Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте

Шойгу: Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг БиГ
Флаг БиГ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг БиГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. РФ ценит усилия Боснии и Герцеговины по обеспечению паритета в украинском конфликте, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с министром безопасности Боснии и Герцеговины Ненадом Нешичем.
"Мы ценим ваши усилия, усилия руководства Республики Сербской в совете министров Боснии и Герцеговины по обеспечению паритета Боснии и Герцеговины в украинском конфликте, в отношении западных санкций", - заявил Шойгу на двусторонней встрече.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Додик назвал Россию партнером Республики Сербской БиГ
11 июня, 16:06
"Это ваш третий визит в этом году. Это говорит о вашей нацеленности на решение проблем и вопросов, которые стоят перед вами. И, конечно, говорит о том уровне сотрудничества, который есть между нашими странами", - добавил он.
Шойгу отметил, что РФ продолжает оказывать максимальную поддержку сербскому народу в Боснии и Герцеговине.
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Додик заявил, что Республика Сербская может объявить независимость от БиГ
7 июля, 10:12
 
В миреБосния и ГерцеговинаРоссияРеспублика СербскаяСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала