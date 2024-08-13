https://ria.ru/20240813/shoygu-1966011001.html
Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте
Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте - РИА Новости, 13.08.2024
Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте
РФ ценит усилия Боснии и Герцеговины по обеспечению паритета в украинском конфликте, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с министром... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:22
2024-08-13T18:22
2024-08-13T18:22
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босния и герцеговина
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республика сербская
сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. РФ ценит усилия Боснии и Герцеговины по обеспечению паритета в украинском конфликте, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с министром безопасности Боснии и Герцеговины Ненадом Нешичем. "Мы ценим ваши усилия, усилия руководства Республики Сербской в совете министров Боснии и Герцеговины по обеспечению паритета Боснии и Герцеговины в украинском конфликте, в отношении западных санкций", - заявил Шойгу на двусторонней встрече. "Это ваш третий визит в этом году. Это говорит о вашей нацеленности на решение проблем и вопросов, которые стоят перед вами. И, конечно, говорит о том уровне сотрудничества, который есть между нашими странами", - добавил он. Шойгу отметил, что РФ продолжает оказывать максимальную поддержку сербскому народу в Боснии и Герцеговине.
https://ria.ru/20240611/dodik-1952213422.html
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в мире, босния и герцеговина, россия, республика сербская, сергей шойгу
В мире, Босния и Герцеговина, Россия, Республика Сербская, Сергей Шойгу
Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте
Шойгу: Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте