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Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову по делу о мошенничестве - РИА Новости, 13.08.2024
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17:18 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/shabutdinov-1965986802.html
Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову по делу о мошенничестве
Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову по делу о мошенничестве - РИА Новости, 13.08.2024
Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову по делу о мошенничестве
Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 16 октября срок ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, передает корреспондент... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:18
2024-08-13T17:18
происшествия
москва
аяз шабутдинов
россия
таганский районный суд г. москвы
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 16 октября срок ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Шабутдинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 16 октября", - огласила решение судья Альбина Тимакова. Как заявила в ходе заседания следователь, в ближайшие месяцы планируется завершить производство следственных действий с участием потерпевших, получить заключения экспертиз, провести комплекс иных следственных действий, предъявить Шабутдинову обвинение в окончательной редакции, а дело в отношении Василия Алексеева выделить в отдельное производство. Кроме того, следствие продолжает работу, направленную на выявление новых эпизодов преступлений, а Шабутдинов, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей по уголовному делу, скрыться или уничтожить доказательства, указала следователь. Она добавила, что в данный момент возбуждено ещё 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем, однако пока не объединены с основным делом. Защита в свою очередь сослалась на экспертизу, проведенную авторитетными исследователями сферы предпринимательской деятельности. Ими было установлено, что курсы Шабутдинова "соответствовали стандартам дополнительного образования, имеют высокую образовательную ценность, их стоимость соответствует рыночной". Подчёркивалось, что потерпевшими себя посчитали не более 100 человек, тогда как десятки тысяч других студентов остались всем довольны. "Бизнес легален, компания до сих пор продолжает свою деятельность", - заметил один из адвокатов. Сам Шабутдинов добавил, что клиенты заключали договоры не лично с ним, а с эффективной компанией-резидентом "Сколково" с действующей лицензией министерства образования. "Государство проверило нашу компанию, оно её рекомендует, а я сейчас в СИЗО. Это странно", - недоумевал обвиняемый. Он просил изменить меру пресечения на домашний арест. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение в 92 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
https://ria.ru/20240611/shabutdinov-1952251394.html
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происшествия, москва, аяз шабутдинов, россия, таганский районный суд г. москвы
Происшествия, Москва, Аяз Шабутдинов, Россия, Таганский районный суд г. Москвы
Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову по делу о мошенничестве

Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову по делу о мошенничестве до 16 октября

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 16 октября срок ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Шабутдинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 16 октября", - огласила решение судья Альбина Тимакова.
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Как заявила в ходе заседания следователь, в ближайшие месяцы планируется завершить производство следственных действий с участием потерпевших, получить заключения экспертиз, провести комплекс иных следственных действий, предъявить Шабутдинову обвинение в окончательной редакции, а дело в отношении Василия Алексеева выделить в отдельное производство.
Кроме того, следствие продолжает работу, направленную на выявление новых эпизодов преступлений, а Шабутдинов, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей по уголовному делу, скрыться или уничтожить доказательства, указала следователь. Она добавила, что в данный момент возбуждено ещё 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем, однако пока не объединены с основным делом.
Защита в свою очередь сослалась на экспертизу, проведенную авторитетными исследователями сферы предпринимательской деятельности. Ими было установлено, что курсы Шабутдинова "соответствовали стандартам дополнительного образования, имеют высокую образовательную ценность, их стоимость соответствует рыночной". Подчёркивалось, что потерпевшими себя посчитали не более 100 человек, тогда как десятки тысяч других студентов остались всем довольны. "Бизнес легален, компания до сих пор продолжает свою деятельность", - заметил один из адвокатов.
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Сам Шабутдинов добавил, что клиенты заключали договоры не лично с ним, а с эффективной компанией-резидентом "Сколково" с действующей лицензией министерства образования. "Государство проверило нашу компанию, оно её рекомендует, а я сейчас в СИЗО. Это странно", - недоумевал обвиняемый.
Он просил изменить меру пресечения на домашний арест.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение в 92 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
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