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Сербия найдет много нужного на форуме "Армия-2024", заявил Шойгу - РИА Новости, 13.08.2024
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17:56 13.08.2024 (обновлено: 17:59 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/serbija-1965999273.html
Сербия найдет много нужного на форуме "Армия-2024", заявил Шойгу
Сербия найдет много нужного на форуме "Армия-2024", заявил Шойгу - РИА Новости, 13.08.2024
Сербия найдет много нужного на форуме "Армия-2024", заявил Шойгу
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Сербия на форуме "Армия-2024" найдет много важного и нужного для обеспечения своей безопасности, заявил... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:56
2024-08-13T17:59
сербия
россия
сергей шойгу
александр вулин
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Сербия на форуме "Армия-2024" найдет много важного и нужного для обеспечения своей безопасности, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. "Нас связывают не только переговорные вопросы, но и реальные конкретные дела по укреплению наших отношений с нашими сербскими друзьями и коллегами", - заявил Шойгу на двусторонней встрече. Он поблагодарил Вулина, что тот принял приглашение и приехал на форум "Армия-2024". "Уверен, что вы найдете здесь много интересного, важного и нужного и для обеспечения безопасности Сербии, ну и для дальнейшего развития вооруженных сил", - сказал секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20240328/armiya-2024-1936296259.html
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сербия, россия, сергей шойгу, александр вулин, форум "армия — 2024"
Сербия, Россия, Сергей Шойгу, Александр Вулин, Форум "Армия — 2024"
Сербия найдет много нужного на форуме "Армия-2024", заявил Шойгу

Шойгу: Сербия на форуме "Армия-2024" найдет много важного для своей безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСекретарь Совбеза России Сергей Шойгу
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Сербия на форуме "Армия-2024" найдет много важного и нужного для обеспечения своей безопасности, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.
"Нас связывают не только переговорные вопросы, но и реальные конкретные дела по укреплению наших отношений с нашими сербскими друзьями и коллегами", - заявил Шойгу на двусторонней встрече.
Он поблагодарил Вулина, что тот принял приглашение и приехал на форум "Армия-2024".
"Уверен, что вы найдете здесь много интересного, важного и нужного и для обеспечения безопасности Сербии, ну и для дальнейшего развития вооруженных сил", - сказал секретарь СБ РФ.
Центр Патриот-Экспо в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил РФ Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В центре "Патриот" прошел брифинг по форуму "Армия-2024"
28 марта, 07:03
 
СербияРоссияСергей ШойгуАлександр ВулинФорум "Армия — 2024"
 
 
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