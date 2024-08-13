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Сербия найдет много нужного на форуме "Армия-2024", заявил Шойгу

Сербия найдет много нужного на форуме "Армия-2024", заявил Шойгу - РИА Новости, 13.08.2024

Сербия найдет много нужного на форуме "Армия-2024", заявил Шойгу

КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Сербия на форуме "Армия-2024" найдет много важного и нужного для обеспечения своей безопасности, заявил... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:56

2024-08-13T17:56

2024-08-13T17:59

сербия

россия

сергей шойгу

александр вулин

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Сербия на форуме "Армия-2024" найдет много важного и нужного для обеспечения своей безопасности, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. "Нас связывают не только переговорные вопросы, но и реальные конкретные дела по укреплению наших отношений с нашими сербскими друзьями и коллегами", - заявил Шойгу на двусторонней встрече. Он поблагодарил Вулина, что тот принял приглашение и приехал на форум "Армия-2024". "Уверен, что вы найдете здесь много интересного, важного и нужного и для обеспечения безопасности Сербии, ну и для дальнейшего развития вооруженных сил", - сказал секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20240328/armiya-2024-1936296259.html

сербия

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Артем Смирнов

сербия, россия, сергей шойгу, александр вулин, форум "армия — 2024"