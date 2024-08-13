https://ria.ru/20240813/restavriratsiya-1966002670.html
Колокольню Входо-Иерусалимских соборов отреставрируют в Ивановской области
Колокольню Входо-Иерусалимских соборов отреставрируют в Ивановской области - РИА Новости, 13.08.2024
Колокольню Входо-Иерусалимских соборов отреставрируют в Ивановской области
Объявлен конкурс на проведение работ по сохранению символа старинного Юрьевца – Колокольни Входо-Иерусалимских соборов, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:02
2024-08-13T18:02
2024-08-13T18:02
ивановская область
ивановская область
юрьевец
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Объявлен конкурс на проведение работ по сохранению символа старинного Юрьевца – Колокольни Входо-Иерусалимских соборов, сообщается на сайте правительства Ивановской области. Подрядчику предстоит провести комплексную реставрацию объекта: расчистку и восстановление штукатурной отделки, восстановить крышу и купола, сделать вычинку и докомпановку кирпичной кладки, воссоздать шпиль с крестом, заменить оконные и дверные заполнения, провести работы по интерьерам. Реставрация Колокольни Входо-Иерусалимских соборов, которая является настоящим символом старинного малого города на Волге, включена в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия Юрьевца. "Отметим, что задачи отреставрировать все к круглой дате не ставится, основная цель - сделать качественно: контракт предполагает завершение работ к осени 2026 года", - говорится в сообщении. Колокольня 1840 года постройки входит в ансамбль, который также включает старый и новый Входо-Иерусалимские соборы. Также в этом году начнут работы по сохранению нового собора.
https://ria.ru/20240718/kinozal-1960434330.html
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ивановская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ивановская область, юрьевец
Ивановская область, Ивановская область, Юрьевец
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Объявлен конкурс на проведение работ по сохранению символа старинного Юрьевца – Колокольни Входо-Иерусалимских соборов, сообщается на сайте правительства Ивановской области.
Подрядчику предстоит провести комплексную реставрацию объекта: расчистку и восстановление штукатурной отделки, восстановить крышу и купола, сделать вычинку и докомпановку кирпичной кладки, воссоздать шпиль с крестом, заменить оконные и дверные заполнения, провести работы по интерьерам.
Реставрация Колокольни Входо-Иерусалимских соборов, которая является настоящим символом старинного малого города на Волге, включена в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия Юрьевца
.
"Отметим, что задачи отреставрировать все к круглой дате не ставится, основная цель - сделать качественно: контракт предполагает завершение работ к осени 2026 года", - говорится в сообщении.
Колокольня 1840 года постройки входит в ансамбль, который также включает старый и новый Входо-Иерусалимские соборы. Также в этом году начнут работы по сохранению нового собора.