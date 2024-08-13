https://ria.ru/20240813/restavriratsiya-1966002670.html

Колокольню Входо-Иерусалимских соборов отреставрируют в Ивановской области

Колокольню Входо-Иерусалимских соборов отреставрируют в Ивановской области - РИА Новости, 13.08.2024

Колокольню Входо-Иерусалимских соборов отреставрируют в Ивановской области

Объявлен конкурс на проведение работ по сохранению символа старинного Юрьевца – Колокольни Входо-Иерусалимских соборов, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:02

2024-08-13T18:02

2024-08-13T18:02

ивановская область

ивановская область

юрьевец

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Объявлен конкурс на проведение работ по сохранению символа старинного Юрьевца – Колокольни Входо-Иерусалимских соборов, сообщается на сайте правительства Ивановской области. Подрядчику предстоит провести комплексную реставрацию объекта: расчистку и восстановление штукатурной отделки, восстановить крышу и купола, сделать вычинку и докомпановку кирпичной кладки, воссоздать шпиль с крестом, заменить оконные и дверные заполнения, провести работы по интерьерам. Реставрация Колокольни Входо-Иерусалимских соборов, которая является настоящим символом старинного малого города на Волге, включена в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия Юрьевца. "Отметим, что задачи отреставрировать все к круглой дате не ставится, основная цель - сделать качественно: контракт предполагает завершение работ к осени 2026 года", - говорится в сообщении. Колокольня 1840 года постройки входит в ансамбль, который также включает старый и новый Входо-Иерусалимские соборы. Также в этом году начнут работы по сохранению нового собора.

https://ria.ru/20240718/kinozal-1960434330.html

https://ria.ru/20240708/deti-1958327413.html

ивановская область

юрьевец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ивановская область, юрьевец