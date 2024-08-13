https://ria.ru/20240813/pvo-1965834329.html

В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник

В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.08.2024

В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T04:47

2024-08-13T04:47

2024-08-13T04:50

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

россия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет", - написал он.Гусев добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html

воронежская область

россия

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2024

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воронежская область, безопасность, россия, александр гусев (губернатор)