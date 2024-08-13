https://ria.ru/20240813/pvo-1965834329.html
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.08.2024
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:47
2024-08-13T04:47
2024-08-13T04:50
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
россия
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет", - написал он.Гусев добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a43283ba9b5e3502badc5bd3bb686dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, безопасность, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
Гусев: в Воронежской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник