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Посол Таиланда в России отметил важность проведения форума в Улан-Удэ - РИА Новости, 13.08.2024
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Религия
 
10:52 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/posol-1965872982.html
Посол Таиланда в России отметил важность проведения форума в Улан-Удэ
Посол Таиланда в России отметил важность проведения форума в Улан-Удэ - РИА Новости, 13.08.2024
Посол Таиланда в России отметил важность проведения форума в Улан-Удэ
Посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават выступил с приветствием на торжественном открытии II Международного буддийского форума, в своей речи он... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:52
2024-08-13T10:52
религия
россия
улан-удэ
бангладеш
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
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УЛАН-УДЭ, 13 авг - РИА Новости. Посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават выступил с приветствием на торжественном открытии II Международного буддийского форума, в своей речи он отметил, что проведение форума поможет понять, как буддизм может быть применен на глобальном уровне, чтобы справиться с текущими вызовами и преодолеть их. "Я… верю, что благодаря присутствию практиков, ученых и экспертов в области буддизма этот форум станет прекрасной возможностью для обмена мнениями и опытом в отношении основных ценностей и принципов буддизма в различных социальных контекстах. Надеюсь, что обсуждения на Форуме помогут понять, как буддизм может быть применен на уровне общин, обществ, стран и на глобальном уровне, чтобы справиться с текущими вызовами и преодолеть их", - заявил Сасиват Вонгсинсават. Также, по его мнению, взаимодействие и диалог имеют решающее значение для поиска общности среди различий, сходства среди разнообразия и точек соприкосновения среди расхождений. "В этом, собственно, и заключается суть дипломатии, конечная цель которой - способствовать сближению наций и взаимопониманию между народами", - отметил посол и пожелал форуму успехов, плодотворных дискуссий и результатов, которые помогут человечеству обрести добродетель, осознанность и мудрость, а также сделать мир более гармоничным на благо человечества в настоящем и будущем. II Международный буддийский форумпроходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийскихрелигиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из пятнадцати стран - это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
https://ria.ru/20240807/delegatsija-1964666534.html
россия
улан-удэ
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россия, улан-удэ, бангладеш, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
Религия, Россия, Улан-Удэ, Бангладеш, Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России)
Посол Таиланда в России отметил важность проведения форума в Улан-Удэ

Посол Таиланда: форум поможет понять, как буддизм может быть применен в мире

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
Международный форум Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Международный форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 13 авг - РИА Новости. Посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават выступил с приветствием на торжественном открытии II Международного буддийского форума, в своей речи он отметил, что проведение форума поможет понять, как буддизм может быть применен на глобальном уровне, чтобы справиться с текущими вызовами и преодолеть их.
«
"Я… верю, что благодаря присутствию практиков, ученых и экспертов в области буддизма этот форум станет прекрасной возможностью для обмена мнениями и опытом в отношении основных ценностей и принципов буддизма в различных социальных контекстах. Надеюсь, что обсуждения на Форуме помогут понять, как буддизм может быть применен на уровне общин, обществ, стран и на глобальном уровне, чтобы справиться с текущими вызовами и преодолеть их", - заявил Сасиват Вонгсинсават.
Также, по его мнению, взаимодействие и диалог имеют решающее значение для поиска общности среди различий, сходства среди разнообразия и точек соприкосновения среди расхождений.
"В этом, собственно, и заключается суть дипломатии, конечная цель которой - способствовать сближению наций и взаимопониманию между народами", - отметил посол и пожелал форуму успехов, плодотворных дискуссий и результатов, которые помогут человечеству обрести добродетель, осознанность и мудрость, а также сделать мир более гармоничным на благо человечества в настоящем и будущем.
II Международный буддийский форумпроходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийскихрелигиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из пятнадцати стран - это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
I Международный буддийский форум в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Делегации из 15 стран приедут на II международный буддийский форум
7 августа, 15:11
 
РелигияРоссияУлан-УдэБангладешСасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России)
 
 
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