https://ria.ru/20240813/posol-1965872982.html

Посол Таиланда в России отметил важность проведения форума в Улан-Удэ

Посол Таиланда в России отметил важность проведения форума в Улан-Удэ - РИА Новости, 13.08.2024

Посол Таиланда в России отметил важность проведения форума в Улан-Удэ

Посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават выступил с приветствием на торжественном открытии II Международного буддийского форума, в своей речи он... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:52

2024-08-13T10:52

2024-08-13T10:52

религия

россия

улан-удэ

бангладеш

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

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УЛАН-УДЭ, 13 авг - РИА Новости. Посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават выступил с приветствием на торжественном открытии II Международного буддийского форума, в своей речи он отметил, что проведение форума поможет понять, как буддизм может быть применен на глобальном уровне, чтобы справиться с текущими вызовами и преодолеть их. "Я… верю, что благодаря присутствию практиков, ученых и экспертов в области буддизма этот форум станет прекрасной возможностью для обмена мнениями и опытом в отношении основных ценностей и принципов буддизма в различных социальных контекстах. Надеюсь, что обсуждения на Форуме помогут понять, как буддизм может быть применен на уровне общин, обществ, стран и на глобальном уровне, чтобы справиться с текущими вызовами и преодолеть их", - заявил Сасиват Вонгсинсават. Также, по его мнению, взаимодействие и диалог имеют решающее значение для поиска общности среди различий, сходства среди разнообразия и точек соприкосновения среди расхождений. "В этом, собственно, и заключается суть дипломатии, конечная цель которой - способствовать сближению наций и взаимопониманию между народами", - отметил посол и пожелал форуму успехов, плодотворных дискуссий и результатов, которые помогут человечеству обрести добродетель, осознанность и мудрость, а также сделать мир более гармоничным на благо человечества в настоящем и будущем. II Международный буддийский форумпроходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийскихрелигиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из пятнадцати стран - это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.

https://ria.ru/20240807/delegatsija-1964666534.html

россия

улан-удэ

бангладеш

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россия, улан-удэ, бангладеш, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)