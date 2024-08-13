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В Петербурге арестовали двоих мужчин, нанесших девушке 111 ножевых ранений - РИА Новости, 13.08.2024
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16:02 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/peterburg-1965963560.html
В Петербурге арестовали двоих мужчин, нанесших девушке 111 ножевых ранений
В Петербурге арестовали двоих мужчин, нанесших девушке 111 ножевых ранений - РИА Новости, 13.08.2024
В Петербурге арестовали двоих мужчин, нанесших девушке 111 ножевых ранений
Суд в Петербурге заключил под стражу Мурата Ганжиева и Абдул-Малика Бузуртанова, нанесших девушке 111 ножевых ранений, по обвинению в убийстве с особой... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:02
2024-08-13T16:02
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу Мурата Ганжиева и Абдул-Малика Бузуртанова, нанесших девушке 111 ножевых ранений, по обвинению в убийстве с особой жестокостью, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдул-Малика Бузуртанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.д,ж ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. Суд избрал стражу по 07.10.2024", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что такая же мера пресечения по 7 октября избрана Ганжиеву. Следствие полагает, что в ночь на 2 августа Ганижев и Бузуртанов в квартире на улице Краснопутиловская в состоянии наркотического опьянения "поочередно нанесли потерпевшей не менее 111 ударов ножами в область головы, шеи, туловища, верхних конечностей". Ранее сообщалось о задержании двоих мужчин, сбежавших из Санкт-Петербурга в другой регион после жестокого убийства 25-летней девушки, погибшей от множества ножевых ранений. Петербурженка скончалась на месте происшествия, а убийцы скрылись. По информации ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в результате выезда в служебную командировку сотрудниками полиции при содействии коллег из республики Ингушетия 11 августа оба подозреваемых были доставлены в Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, Бузуртанов полностью признал вину в совершении преступления, а Ганжиев отказался от высказывания своей позиции о признании вины.
https://ria.ru/20231016/zaderzhanie-1903080529.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали двоих мужчин, нанесших девушке 111 ножевых ранений

Суд в Петербурге арестовал подозреваемых в убийстве с особой жестокостью

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу Мурата Ганжиева и Абдул-Малика Бузуртанова, нанесших девушке 111 ножевых ранений, по обвинению в убийстве с особой жестокостью, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«
"Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдул-Малика Бузуртанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.д,ж ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. Суд избрал стражу по 07.10.2024", - сообщает пресс-служба.
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Уточняется, что такая же мера пресечения по 7 октября избрана Ганжиеву.
Следствие полагает, что в ночь на 2 августа Ганижев и Бузуртанов в квартире на улице Краснопутиловская в состоянии наркотического опьянения "поочередно нанесли потерпевшей не менее 111 ударов ножами в область головы, шеи, туловища, верхних конечностей".
Ранее сообщалось о задержании двоих мужчин, сбежавших из Санкт-Петербурга в другой регион после жестокого убийства 25-летней девушки, погибшей от множества ножевых ранений. Петербурженка скончалась на месте происшествия, а убийцы скрылись. По информации ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в результате выезда в служебную командировку сотрудниками полиции при содействии коллег из республики Ингушетия 11 августа оба подозреваемых были доставлены в Санкт-Петербург.
Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, Бузуртанов полностью признал вину в совершении преступления, а Ганжиев отказался от высказывания своей позиции о признании вины.
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