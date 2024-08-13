https://ria.ru/20240813/peregovory-1965914505.html
Путин провел переговоры с президентом Палестины
Путин провел переговоры с президентом Палестины - РИА Новости, 13.08.2024
Путин провел переговоры с президентом Палестины
Российский лидер Владимир Путин провел в Ново-Огарево переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:39
2024-08-13T13:39
2024-08-13T16:25
россия
палестина
махмуд аббас
владимир путин
сергей лавров
палестинская национальная администрация
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965935333_0:87:3486:2048_1920x0_80_0_0_20f5156848eafa0f13eb678fb9e984ab.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 13 авг — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин провел в Ново-Огарево переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом."Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, — безусловно, не остается без внимания с нашей стороны", — сказал Путин, открывая встречу.Он отметил, что в Москве с большой болью и тревогой наблюдают за гуманитарной катастрофой, которая развернулась в секторе Газа, и делают все, чтобы поддержать палестинский народ. Так, Россия направила в Палестину около 700 тонн грузов."Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек, и в основном это женщины и дети", — добавил российский лидер.Он подчеркнул, что у России давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит. Президент напомнил, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта. "И понимаем, у нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого Палестинского государства", — сказал Путин. Российская точка зрения сформулирована давно и заключается в том, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный и стабильный мир на Ближнем Востоке, нужно выполнить все решения ООН и прежде всего создать полноценное палестинское государство, заключил российский лидер.Аббас, со своей стороны, отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы."Мы чувствуем, что Россия — один из самый дорогих друзей палестинского народа, и, как вы сказали в начале встречи, мы надеемся, что и палестинский народ получит свое государство", — сказал он.При этом ООН провалила свою миссию по созданию палестинского государства, добавил Аббас."ООН по причине давления со стороны США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа", — заявил палестинский лидер.Он также отверг политику принудительного переселения палестинцев из сектора Газа."Мы не примем экспатриацию палестинцев из сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и из Иерусалима, как это происходило ранее неоднократно в XX веке. Мы верим, что при вашей поддержке мы достигнем наших целей", — сказал Аббас, подчеркнув, что рассчитывает на поддержку России.С российской стороны в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минтруда Антон Котяков, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков, российский представитель при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе. В составе палестинской делегации — министр по гражданским делам Хуссейн Аль-Шейх, глава Службы общей разведки Маджед Фередж, посол в Москве Абдельхафиз Нофаль, советник президента Палестины по дипломатическим вопросам Мажди Халди.Конфликт на Ближнем ВостокеИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240812/diplomatiya-1965146926.html
https://ria.ru/20240813/konflikt-1915630213.html
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин на встрече с президентом Палестины Аббасом
Перед разговором Путин и Аббас тепло поприветствовали друг друга. Президент Палестины начал на русском языке, а продолжил на английском.
2024-08-13T13:39
true
PT0M17S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965935333_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_6a46c6912321c79d2d3aa78cd86288f7.jpg
Махмуд Аббас: Россия – один из самых дорогих друзей палестинского народа
Махмуд Аббас: Россия – один из самых дорогих друзей палестинского народа
2024-08-13T13:39
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, палестина, махмуд аббас, владимир путин, сергей лавров, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Сергей Лавров, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
НОВО-ОГАРЕВО, 13 авг — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин провел в Ново-Огарево переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
«
"Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, — безусловно, не остается без внимания с нашей стороны", — сказал Путин, открывая встречу.
Он отметил, что в Москве с большой болью и тревогой наблюдают за гуманитарной катастрофой, которая развернулась в секторе Газа, и делают все, чтобы поддержать палестинский народ. Так, Россия направила в Палестину около 700 тонн грузов.
"Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек, и в основном это женщины и дети", — добавил российский лидер.
Он подчеркнул, что у России давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит.
Президент напомнил, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта.
«
"И понимаем, у нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого Палестинского государства", — сказал Путин.
Российская точка зрения сформулирована давно и заключается в том, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный и стабильный мир на Ближнем Востоке, нужно выполнить все решения ООН и прежде всего создать полноценное палестинское государство, заключил российский лидер.
Аббас, со своей стороны, отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы.
"Мы чувствуем, что Россия — один из самый дорогих друзей палестинского народа, и, как вы сказали в начале встречи, мы надеемся, что и палестинский народ получит свое государство", — сказал он.
При этом ООН провалила свою миссию по созданию палестинского государства, добавил Аббас.
"ООН по причине давления со стороны США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа", — заявил палестинский лидер.
Он также отверг политику принудительного переселения палестинцев из сектора Газа.
«
"Мы не примем экспатриацию палестинцев из сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и из Иерусалима, как это происходило ранее неоднократно в XX веке. Мы верим, что при вашей поддержке мы достигнем наших целей", — сказал Аббас, подчеркнув, что рассчитывает на поддержку России.
С российской стороны в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров
, помощник президента Юрий Ушаков
, глава Минтруда Антон Котяков
, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков
, российский представитель при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе
. В составе палестинской делегации — министр по гражданским делам Хуссейн Аль-Шейх, глава Службы общей разведки Маджед Фередж, посол в Москве
Абдельхафиз Нофаль, советник президента Палестины по дипломатическим вопросам Мажди Халди.
Конфликт на Ближнем Востоке
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив
также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах
— город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.