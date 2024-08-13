https://ria.ru/20240813/peregovory-1965914505.html

Путин провел переговоры с президентом Палестины

Путин провел переговоры с президентом Палестины - РИА Новости, 13.08.2024

Путин провел переговоры с президентом Палестины

Российский лидер Владимир Путин провел в Ново-Огарево переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:39

2024-08-13T13:39

2024-08-13T16:25

россия

палестина

махмуд аббас

владимир путин

сергей лавров

палестинская национальная администрация

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965935333_0:87:3486:2048_1920x0_80_0_0_20f5156848eafa0f13eb678fb9e984ab.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 13 авг — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин провел в Ново-Огарево переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом."Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, — безусловно, не остается без внимания с нашей стороны", — сказал Путин, открывая встречу.Он отметил, что в Москве с большой болью и тревогой наблюдают за гуманитарной катастрофой, которая развернулась в секторе Газа, и делают все, чтобы поддержать палестинский народ. Так, Россия направила в Палестину около 700 тонн грузов."Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек, и в основном это женщины и дети", — добавил российский лидер.Он подчеркнул, что у России давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит. Президент напомнил, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта. "И понимаем, у нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого Палестинского государства", — сказал Путин. Российская точка зрения сформулирована давно и заключается в том, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный и стабильный мир на Ближнем Востоке, нужно выполнить все решения ООН и прежде всего создать полноценное палестинское государство, заключил российский лидер.Аббас, со своей стороны, отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы."Мы чувствуем, что Россия — один из самый дорогих друзей палестинского народа, и, как вы сказали в начале встречи, мы надеемся, что и палестинский народ получит свое государство", — сказал он.При этом ООН провалила свою миссию по созданию палестинского государства, добавил Аббас."ООН по причине давления со стороны США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа", — заявил палестинский лидер.Он также отверг политику принудительного переселения палестинцев из сектора Газа."Мы не примем экспатриацию палестинцев из сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и из Иерусалима, как это происходило ранее неоднократно в XX веке. Мы верим, что при вашей поддержке мы достигнем наших целей", — сказал Аббас, подчеркнув, что рассчитывает на поддержку России.С российской стороны в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минтруда Антон Котяков, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков, российский представитель при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе. В составе палестинской делегации — министр по гражданским делам Хуссейн Аль-Шейх, глава Службы общей разведки Маджед Фередж, посол в Москве Абдельхафиз Нофаль, советник президента Палестины по дипломатическим вопросам Мажди Халди.Конфликт на Ближнем ВостокеИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240812/diplomatiya-1965146926.html

https://ria.ru/20240813/konflikt-1915630213.html

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с президентом Палестины Аббасом Перед разговором Путин и Аббас тепло поприветствовали друг друга. Президент Палестины начал на русском языке, а продолжил на английском. 2024-08-13T13:39 true PT0M17S

Махмуд Аббас: Россия – один из самых дорогих друзей палестинского народа Махмуд Аббас: Россия – один из самых дорогих друзей палестинского народа 2024-08-13T13:39 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, палестина, махмуд аббас, владимир путин, сергей лавров, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире