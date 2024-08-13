https://ria.ru/20240813/oruzhie-1965928700.html

Сенатор предостерег Запад от разрешения бить вглубь России

Сенатор предостерег Запад от разрешения бить вглубь России - РИА Новости, 13.08.2024

Сенатор предостерег Запад от разрешения бить вглубь России

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что разрешение бить вглубь России западным оружием станет чреватым для... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:13

2024-08-13T14:13

2024-08-13T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что разрешение бить вглубь России западным оружием станет чреватым для стран Запада. Ранее Владимир Зеленский заявил, что собрался добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. Он поручил министерству обороны и дипломатам представить перечень необходимых действий на использование западного дальнобойного оружия. "Если Запад пойдет на поводу у Зеленского и разрешит наносить удары своим оружием вглубь России, то это решение будет для них чревато, так как будет расценено как объявление нам войны. Ответ с нашей стороны обязательно последует", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, сегодня западные страны и так участвуют в конфликте против России, но только руками украинцев, снабжая их оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240805/velikobritaniya-1963709294.html

https://ria.ru/20240811/konflikt-1965497422.html

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россия, украина, сша, сергей цеков, владимир зеленский, нато, в мире