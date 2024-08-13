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Сенатор предостерег Запад от разрешения бить вглубь России - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/oruzhie-1965928700.html
Сенатор предостерег Запад от разрешения бить вглубь России
Сенатор предостерег Запад от разрешения бить вглубь России - РИА Новости, 13.08.2024
Сенатор предостерег Запад от разрешения бить вглубь России
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что разрешение бить вглубь России западным оружием станет чреватым для... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:13
2024-08-13T14:13
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
сергей цеков
владимир зеленский
нато
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что разрешение бить вглубь России западным оружием станет чреватым для стран Запада. Ранее Владимир Зеленский заявил, что собрался добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. Он поручил министерству обороны и дипломатам представить перечень необходимых действий на использование западного дальнобойного оружия. "Если Запад пойдет на поводу у Зеленского и разрешит наносить удары своим оружием вглубь России, то это решение будет для них чревато, так как будет расценено как объявление нам войны. Ответ с нашей стороны обязательно последует", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, сегодня западные страны и так участвуют в конфликте против России, но только руками украинцев, снабжая их оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240805/velikobritaniya-1963709294.html
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россия, украина, сша, сергей цеков, владимир зеленский, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Цеков, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Сенатор предостерег Запад от разрешения бить вглубь России

Сенатор Цеков: разрешение бить западным оружием вглубь РФ чревато для США и ЕС

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что разрешение бить вглубь России западным оружием станет чреватым для стран Запада.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что собрался добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. Он поручил министерству обороны и дипломатам представить перечень необходимых действий на использование западного дальнобойного оружия.
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"Если Запад пойдет на поводу у Зеленского и разрешит наносить удары своим оружием вглубь России, то это решение будет для них чревато, так как будет расценено как объявление нам войны. Ответ с нашей стороны обязательно последует", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, сегодня западные страны и так участвуют в конфликте против России, но только руками украинцев, снабжая их оружием.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ЦековВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
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