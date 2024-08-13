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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.08.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T01:56
2024-08-13T01:56
2024-08-13T01:59
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.
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воронежская область, происшествия, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников