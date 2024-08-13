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Россия проводит заседание ООН после вторжения Украины в Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/oon-1965977301.html
Россия проводит заседание ООН после вторжения Украины в Курскую область
Россия проводит заседание ООН после вторжения Украины в Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Россия проводит заседание ООН после вторжения Украины в Курскую область
Россия проводит неформальное заседание ООН после вторжения украинских сил. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:59
2024-08-13T16:59
специальная военная операция на украине
россия
оон
вооруженные силы украины
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Россия проводит неформальное заседание ООН после вторжения украинских сил.
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Россия проводит неформальное заседание ООН после вторжения украинских сил
Россия проводит неформальное заседание ООН после вторжения украинских сил
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россия, оон, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины
Россия проводит заседание ООН после вторжения Украины в Курскую область
Россия проводит неформальное заседание ООН после вторжения украинских сил.
2024-08-13T16:59
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Россия проводит заседание ООН после вторжения Украины в Курскую область

Читать ria.ru в
Россия проводит неформальное заседание ООН после вторжения украинских сил.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияООНВооруженные силы Украины
 
 
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