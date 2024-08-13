https://ria.ru/20240813/oon-1965977301.html
Россия проводит заседание ООН после вторжения Украины в Курскую область
Россия проводит заседание ООН после вторжения Украины в Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Россия проводит заседание ООН после вторжения Украины в Курскую область
Россия проводит неформальное заседание ООН после вторжения украинских сил. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:59
2024-08-13T16:59
2024-08-13T16:59
специальная военная операция на украине
россия
оон
вооруженные силы украины
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Россия проводит неформальное заседание ООН после вторжения украинских сил.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия проводит неформальное заседание ООН после вторжения украинских сил
Россия проводит неформальное заседание ООН после вторжения украинских сил
2024-08-13T16:59
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
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россия, оон, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины
Россия проводит заседание ООН после вторжения Украины в Курскую область
Россия проводит неформальное заседание ООН после вторжения украинских сил.
2024-08-13T16:59
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PT138M30S
Россия проводит неформальное заседание ООН после вторжения украинских сил.