https://ria.ru/20240813/obstrel-1965923607.html

ВСУ обстреляли автобус в Лисичанске, один человек погиб

ВСУ обстреляли автобус в Лисичанске, один человек погиб - РИА Новости, 13.08.2024

ВСУ обстреляли автобус в Лисичанске, один человек погиб

Украинские войска атаковали автобус с мирными жителями в Лисичанске, один человек погиб, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:01

2024-08-13T14:01

2024-08-13T15:38

происшествия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

лисичанск

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали автобус с мирными жителями в Лисичанске, один человек погиб, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."Украинские националисты сегодня атаковали Лисичанск, применив боеприпас кассетного типа. Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей: 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — в крайне тяжелом. Всем оказывают необходимую помощь", — написал он.Как уточнили в администрации города, ВСУ нанесли удар около 11:45, снаряды упали рядом с пассажирским автобусом, стоявшим возле остановки. Среди пострадавших — двенадцатилетний ребенок.Позднее Минздрав сообщил, что число раненых выросло до 31.На месте ЧП работают саперы и спецслужбы.Ранее во вторник украинский беспилотник атаковал машину в Приволье — пригороде Лисичанска, погибла 64-летняя женщина.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, лисичанск, леонид пасечник