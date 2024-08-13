ВСУ обстреляли автобус в Лисичанске, один человек погиб
Пасечник: ВСУ обстреляли автобус в Лисичанске, один человек погиб, 28 пострадали
ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали автобус с мирными жителями в Лисичанске, один человек погиб, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"Украинские националисты сегодня атаковали Лисичанск, применив боеприпас кассетного типа. Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей: 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — в крайне тяжелом. Всем оказывают необходимую помощь", — написал он.
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Как уточнили в администрации города, ВСУ нанесли удар около 11:45, снаряды упали рядом с пассажирским автобусом, стоявшим возле остановки. Среди пострадавших — двенадцатилетний ребенок.
Позднее Минздрав сообщил, что число раненых выросло до 31.
На месте ЧП работают саперы и спецслужбы.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские военные освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. Войска противника регулярно обстреливают этот населенный пункт.
Ранее во вторник украинский беспилотник атаковал машину в Приволье — пригороде Лисичанска, погибла 64-летняя женщина.
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