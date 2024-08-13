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ВСУ обстреляли автобус в Лисичанске, один человек погиб - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 13.08.2024 (обновлено: 15:38 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/obstrel-1965923607.html
ВСУ обстреляли автобус в Лисичанске, один человек погиб
ВСУ обстреляли автобус в Лисичанске, один человек погиб - РИА Новости, 13.08.2024
ВСУ обстреляли автобус в Лисичанске, один человек погиб
Украинские войска атаковали автобус с мирными жителями в Лисичанске, один человек погиб, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:01
2024-08-13T15:38
происшествия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
лисичанск
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали автобус с мирными жителями в Лисичанске, один человек погиб, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."Украинские националисты сегодня атаковали Лисичанск, применив боеприпас кассетного типа. Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей: 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — в крайне тяжелом. Всем оказывают необходимую помощь", — написал он.Как уточнили в администрации города, ВСУ нанесли удар около 11:45, снаряды упали рядом с пассажирским автобусом, стоявшим возле остановки. Среди пострадавших — двенадцатилетний ребенок.Позднее Минздрав сообщил, что число раненых выросло до 31.На месте ЧП работают саперы и спецслужбы.Ранее во вторник украинский беспилотник атаковал машину в Приволье — пригороде Лисичанска, погибла 64-летняя женщина.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, лисичанск, леонид пасечник
Происшествия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Лисичанск, Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник
ВСУ обстреляли автобус в Лисичанске, один человек погиб

Пасечник: ВСУ обстреляли автобус в Лисичанске, один человек погиб, 28 пострадали

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПоследствия обстрела автобуса в Лисичанске
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске
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ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали автобус с мирными жителями в Лисичанске, один человек погиб, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"Украинские националисты сегодня атаковали Лисичанск, применив боеприпас кассетного типа. Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей: 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — в крайне тяжелом. Всем оказывают необходимую помощь", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Как уточнили в администрации города, ВСУ нанесли удар около 11:45, снаряды упали рядом с пассажирским автобусом, стоявшим возле остановки. Среди пострадавших — двенадцатилетний ребенок.
Позднее Минздрав сообщил, что число раненых выросло до 31.
На месте ЧП работают саперы и спецслужбы.

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские военные освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. Войска противника регулярно обстреливают этот населенный пункт.

Ранее во вторник украинский беспилотник атаковал машину в Приволье — пригороде Лисичанска, погибла 64-летняя женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛисичанскЛеонид Пасечник
 
 
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