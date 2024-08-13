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Синоптик объяснил появление полярного сияния в московском регионе

Синоптик объяснил появление полярного сияния в московском регионе - РИА Новости, 13.08.2024

Синоптик объяснил появление полярного сияния в московском регионе

Полярное сияние можно было наблюдать в московском регионе накануне из-за сильной магнитной бури, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:01

2024-08-13T09:01

2024-08-13T11:07

космос - риа наука

земля

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полярное сияние можно было наблюдать в московском регионе накануне из-за сильной магнитной бури, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "При сильных возмущениях геомагнитного поля, оно (полярное сияние - ред.) может наблюдаться и в столичном регионе. Вчерашний день это подтвердил", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в городе наблюдению может мешать световая засветка, большое количество фонарей и освещения. Ранее сообщалось, что на Земле действовала геомагнитная буря, полярное сияние можно было наблюдать вплоть до средних широт.

земля

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)