https://ria.ru/20240813/more-1965980852.html
Управление по морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры
Управление по морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры - РИА Новости, 13.08.2024
Управление по морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами портовой... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:01
2024-08-13T17:01
2024-08-13T17:02
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры и безопасности мореплавания. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными функциями управления являются:.. подготовка и представление президенту Российской Федерации и руководителю администрации президента Российской Федерации материалов по вопросам, касающимся:.. развития прибрежно-портовой инфраструктуры Российской Федерации и функционирования системы обеспечения безопасности мореплавания", - говорится в указе.
https://ria.ru/20240813/more-1965961832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Управление по морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры
Управление по морской политике займется развитием прибрежной инфраструктуры
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры и безопасности мореплавания.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными функциями управления являются:.. подготовка и представление президенту Российской Федерации и руководителю администрации президента Российской Федерации материалов по вопросам, касающимся:.. развития прибрежно-портовой инфраструктуры Российской Федерации и функционирования системы обеспечения безопасности мореплавания", - говорится в указе.