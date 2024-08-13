Рейтинг@Mail.ru
Управление по морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 13.08.2024 (обновлено: 17:02 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/more-1965980852.html
Управление по морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры
Управление по морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры - РИА Новости, 13.08.2024
Управление по морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами портовой... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:01
2024-08-13T17:02
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590330894_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_dff9279a5a1f1ce15a9b7c89fded1732.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры и безопасности мореплавания. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными функциями управления являются:.. подготовка и представление президенту Российской Федерации и руководителю администрации президента Российской Федерации материалов по вопросам, касающимся:.. развития прибрежно-портовой инфраструктуры Российской Федерации и функционирования системы обеспечения безопасности мореплавания", - говорится в указе.
https://ria.ru/20240813/more-1965961832.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590330894_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_3bd73bbb79918535e9c67ca91adb8575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Управление по морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры

Управление по морской политике займется развитием прибрежной инфраструктуры

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВыгрузка контейнеров с судна в терминале Владивостокского морского порта
Выгрузка контейнеров с судна в терминале Владивостокского морского порта - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Выгрузка контейнеров с судна в терминале Владивостокского морского порта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры и безопасности мореплавания.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными функциями управления являются:.. подготовка и представление президенту Российской Федерации и руководителю администрации президента Российской Федерации материалов по вопросам, касающимся:.. развития прибрежно-портовой инфраструктуры Российской Федерации и функционирования системы обеспечения безопасности мореплавания", - говорится в указе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Путин утвердил положение об управлении по национальной морской политике
Вчера, 15:57
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала