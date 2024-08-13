https://ria.ru/20240813/more-1965980852.html

Управление по морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры

Управление по морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры - РИА Новости, 13.08.2024

Управление по морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами портовой... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:01

2024-08-13T17:01

2024-08-13T17:02

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление президента РФ по национальной морской политике займется вопросами портовой инфраструктуры и безопасности мореплавания. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными функциями управления являются:.. подготовка и представление президенту Российской Федерации и руководителю администрации президента Российской Федерации материалов по вопросам, касающимся:.. развития прибрежно-портовой инфраструктуры Российской Федерации и функционирования системы обеспечения безопасности мореплавания", - говорится в указе.

https://ria.ru/20240813/more-1965961832.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, экономика