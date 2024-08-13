https://ria.ru/20240813/mgu-1965942204.html

Эксперт призвал изучать специфические русские традиции буддизма

Эксперт призвал изучать специфические русские традиции буддизма - РИА Новости, 13.08.2024

Эксперт призвал изучать специфические русские традиции буддизма

Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Козырев на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ призвал изучать... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:55

2024-08-13T14:55

2024-08-13T14:55

религия

россия

улан-удэ

байкал

алексей козырев

екатерина ii

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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Козырев на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ призвал изучать традиции русского буддизма, отличающих его от буддизма в других частях света. "Сегодня мы должны говорить не просто о буддизме, но о русских традициях буддизма, так же, как и о русских традициях ислама, которые отличаются от арабских, и русских традициях христианства, которое отличается от традиций греков. У нас сложилась богатая национальная традиция", - сказал Козырев на пленуме форума. Он отметил, в частности, особое отношение к матери-земле, бытующее, по его мнению, и у буддистов, и у православных в России. "Идея матери-земли существует и в буддизме, и в русской традиции. Особое почитание матери-земли смыкается с почитанием неба, неба-материнства – есть такое понятие у буддистов. В этом корни и современной экологической повестки, потому что мы должны бороться за нашу планету, бороться за сохранение источников чистой воды, того же Байкала. Поэтому мы в единстве находим общие мосты, точки совместной дискуссии", - считает Козырев. Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума в Бурятии состоялись буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240812/forum-1965630130.html

https://ria.ru/20240813/buddizm-1965875123.html

россия

улан-удэ

байкал

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россия, улан-удэ, байкал, алексей козырев, екатерина ii