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Эксперт призвал изучать специфические русские традиции буддизма - РИА Новости, 13.08.2024
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Религия
 
14:55 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/mgu-1965942204.html
Эксперт призвал изучать специфические русские традиции буддизма
Эксперт призвал изучать специфические русские традиции буддизма - РИА Новости, 13.08.2024
Эксперт призвал изучать специфические русские традиции буддизма
Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Козырев на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ призвал изучать... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:55
2024-08-13T14:55
религия
россия
улан-удэ
байкал
алексей козырев
екатерина ii
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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Козырев на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ призвал изучать традиции русского буддизма, отличающих его от буддизма в других частях света. "Сегодня мы должны говорить не просто о буддизме, но о русских традициях буддизма, так же, как и о русских традициях ислама, которые отличаются от арабских, и русских традициях христианства, которое отличается от традиций греков. У нас сложилась богатая национальная традиция", - сказал Козырев на пленуме форума. Он отметил, в частности, особое отношение к матери-земле, бытующее, по его мнению, и у буддистов, и у православных в России. "Идея матери-земли существует и в буддизме, и в русской традиции. Особое почитание матери-земли смыкается с почитанием неба, неба-материнства – есть такое понятие у буддистов. В этом корни и современной экологической повестки, потому что мы должны бороться за нашу планету, бороться за сохранение источников чистой воды, того же Байкала. Поэтому мы в единстве находим общие мосты, точки совместной дискуссии", - считает Козырев. Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума в Бурятии состоялись буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
https://ria.ru/20240812/forum-1965630130.html
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965875123.html
россия
улан-удэ
байкал
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россия, улан-удэ, байкал, алексей козырев, екатерина ii
Религия, Россия, Улан-Удэ, Байкал, Алексей Козырев, Екатерина II
Эксперт призвал изучать специфические русские традиции буддизма

Профессор МГУ Козырев призвал изучать традиции русского буддизма

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНа открытии Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
На открытии Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
На открытии Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Козырев на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ призвал изучать традиции русского буддизма, отличающих его от буддизма в других частях света.
"Сегодня мы должны говорить не просто о буддизме, но о русских традициях буддизма, так же, как и о русских традициях ислама, которые отличаются от арабских, и русских традициях христианства, которое отличается от традиций греков. У нас сложилась богатая национальная традиция", - сказал Козырев на пленуме форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин поприветствовал участников II Международного буддийского форума
12 августа, 10:09
Он отметил, в частности, особое отношение к матери-земле, бытующее, по его мнению, и у буддистов, и у православных в России.
"Идея матери-земли существует и в буддизме, и в русской традиции. Особое почитание матери-земли смыкается с почитанием неба, неба-материнства – есть такое понятие у буддистов. В этом корни и современной экологической повестки, потому что мы должны бороться за нашу планету, бороться за сохранение источников чистой воды, того же Байкала. Поэтому мы в единстве находим общие мосты, точки совместной дискуссии", - считает Козырев.
Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II.
Накануне форума в Бурятии состоялись буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Буддизм помогает найти ответы на современные вызовы, заявил глава Калмыкии
Вчера, 11:01
 
РелигияРоссияУлан-УдэБайкалАлексей КозыревЕкатерина II
 
 
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