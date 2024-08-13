https://ria.ru/20240813/malchik-1965873588.html

В Ленинградской области ребенок умер после падения со скейтборда

В Ленинградской области ребенок умер после падения со скейтборда - РИА Новости, 13.08.2024

В Ленинградской области ребенок умер после падения со скейтборда

Одиннадцатилетний мальчик, который получил тяжелые травмы после падения со скейтборда в июле, умер в больнице, возбуждено дело о причинении смерти по... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:53

2024-08-13T10:53

2024-08-13T11:57

происшествия

россия

ленинградская область

всеволожск

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик, который получил тяжелые травмы после падения со скейтборда в июле, умер в больнице, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области. По данным следствия, 15 июля ребенок, будучи вместе с матерью в поселке Дубровка, упал с детского скейтборда у здания часовни. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, в понедельник он умер. "Следственным отделом по городу Всеволожску... по факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)" – говорится в сообщении. Региональное следственное управление просит родителей не оставлять детей без присмотра, поскольку подобные ситуации часто возникают по недосмотру взрослых.

https://ria.ru/20240602/skalodrom-1949993172.html

россия

ленинградская область

всеволожск

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происшествия, россия, ленинградская область, всеволожск, следственный комитет россии (ск рф)