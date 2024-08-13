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В Ленинградской области ребенок умер после падения со скейтборда - РИА Новости, 13.08.2024
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10:53 13.08.2024 (обновлено: 11:57 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/malchik-1965873588.html
В Ленинградской области ребенок умер после падения со скейтборда
В Ленинградской области ребенок умер после падения со скейтборда - РИА Новости, 13.08.2024
В Ленинградской области ребенок умер после падения со скейтборда
Одиннадцатилетний мальчик, который получил тяжелые травмы после падения со скейтборда в июле, умер в больнице, возбуждено дело о причинении смерти по... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:53
2024-08-13T11:57
происшествия
россия
ленинградская область
всеволожск
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик, который получил тяжелые травмы после падения со скейтборда в июле, умер в больнице, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области. По данным следствия, 15 июля ребенок, будучи вместе с матерью в поселке Дубровка, упал с детского скейтборда у здания часовни. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, в понедельник он умер. "Следственным отделом по городу Всеволожску... по факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)" – говорится в сообщении. Региональное следственное управление просит родителей не оставлять детей без присмотра, поскольку подобные ситуации часто возникают по недосмотру взрослых.
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россия
ленинградская область
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происшествия, россия, ленинградская область, всеволожск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Всеволожск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области ребенок умер после падения со скейтборда

В Ленобласти 11-летний мальчик умер в больнице после падения со скейтборда

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик, который получил тяжелые травмы после падения со скейтборда в июле, умер в больнице, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.
По данным следствия, 15 июля ребенок, будучи вместе с матерью в поселке Дубровка, упал с детского скейтборда у здания часовни. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, в понедельник он умер.
«
"Следственным отделом по городу Всеволожску... по факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)" – говорится в сообщении.
Региональное следственное управление просит родителей не оставлять детей без присмотра, поскольку подобные ситуации часто возникают по недосмотру взрослых.
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