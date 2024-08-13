https://ria.ru/20240813/malchik-1965873588.html
В Ленинградской области ребенок умер после падения со скейтборда
В Ленинградской области ребенок умер после падения со скейтборда - РИА Новости, 13.08.2024
В Ленинградской области ребенок умер после падения со скейтборда
Одиннадцатилетний мальчик, который получил тяжелые травмы после падения со скейтборда в июле, умер в больнице, возбуждено дело о причинении смерти по... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:53
2024-08-13T10:53
2024-08-13T11:57
происшествия
россия
ленинградская область
всеволожск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик, который получил тяжелые травмы после падения со скейтборда в июле, умер в больнице, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области. По данным следствия, 15 июля ребенок, будучи вместе с матерью в поселке Дубровка, упал с детского скейтборда у здания часовни. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, в понедельник он умер. "Следственным отделом по городу Всеволожску... по факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)" – говорится в сообщении. Региональное следственное управление просит родителей не оставлять детей без присмотра, поскольку подобные ситуации часто возникают по недосмотру взрослых.
https://ria.ru/20240602/skalodrom-1949993172.html
россия
ленинградская область
всеволожск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ленинградская область, всеволожск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Всеволожск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области ребенок умер после падения со скейтборда
В Ленобласти 11-летний мальчик умер в больнице после падения со скейтборда