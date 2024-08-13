https://ria.ru/20240813/lnr-1965940275.html

Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух

Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух - РИА Новости, 13.08.2024

Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух

Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух, один из пострадавших умер в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:46

2024-08-13T14:46

2024-08-13T17:48

луганская народная республика

вооруженные силы украины

лисичанск

происшествия

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух, один из пострадавших умер в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, ее заявление приводит Telegram-канал регионального правительства."Еще один пострадавший в результате обстрела пассажирского автобуса скончался в больнице <...> количество погибших увеличилось до двух", — сообщила глава ведомства.По ее словам, мужчина получил проникающее ранение сердца, врачи не смогли его спасти. Об атаке украинских войск на автобус с мирными жителями ранее во вторник сообщил глава региона Леонид Пасечник. Как уточнили в администрации Лисичанска, противник нанес удар кассетными боеприпасами около 11:45, снаряды упали рядом с пассажирским автобусом, стоявшим возле остановки. По последним данным пострадали более 30 человек, 18 из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе двенадцатилетний ребенок. Состояние остальных — средней и легкой степени тяжести.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские военные освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. Войска противника регулярно обстреливают этот населенный пункт.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

лисичанск

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Кадры с места удара ВСУ по автобусу в Лисичанске Кадры корреспондента РИА Новости с места удара, который ВСУ нанесли по автобусу в Лисичанске. По последним данным, погибли два человека, ранены более 30. 2024-08-13T14:46 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, вооруженные силы украины, лисичанск, происшествия, леонид пасечник