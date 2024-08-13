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Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух - РИА Новости, 13.08.2024
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14:46 13.08.2024 (обновлено: 17:48 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/lnr-1965940275.html
Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух
Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух - РИА Новости, 13.08.2024
Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух
Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух, один из пострадавших умер в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:46
2024-08-13T17:48
луганская народная республика
вооруженные силы украины
лисичанск
происшествия
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух, один из пострадавших умер в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, ее заявление приводит Telegram-канал регионального правительства."Еще один пострадавший в результате обстрела пассажирского автобуса скончался в больнице &lt;...&gt; количество погибших увеличилось до двух", — сообщила глава ведомства.По ее словам, мужчина получил проникающее ранение сердца, врачи не смогли его спасти. Об атаке украинских войск на автобус с мирными жителями ранее во вторник сообщил глава региона Леонид Пасечник. Как уточнили в администрации Лисичанска, противник нанес удар кассетными боеприпасами около 11:45, снаряды упали рядом с пассажирским автобусом, стоявшим возле остановки. По последним данным пострадали более 30 человек, 18 из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе двенадцатилетний ребенок. Состояние остальных — средней и легкой степени тяжести.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские военные освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. Войска противника регулярно обстреливают этот населенный пункт.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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Кадры с места удара ВСУ по автобусу в Лисичанске
Кадры корреспондента РИА Новости с места удара, который ВСУ нанесли по автобусу в Лисичанске. По последним данным, погибли два человека, ранены более 30.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, лисичанск, происшествия, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Лисичанск, Происшествия, Леонид Пасечник
Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух

Минздрав ЛНР: число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске выросло до 2

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух, один из пострадавших умер в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, ее заявление приводит Telegram-канал регионального правительства.
"Еще один пострадавший в результате обстрела пассажирского автобуса скончался в больнице <...> количество погибших увеличилось до двух", — сообщила глава ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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По ее словам, мужчина получил проникающее ранение сердца, врачи не смогли его спасти.
Об атаке украинских войск на автобус с мирными жителями ранее во вторник сообщил глава региона Леонид Пасечник. Как уточнили в администрации Лисичанска, противник нанес удар кассетными боеприпасами около 11:45, снаряды упали рядом с пассажирским автобусом, стоявшим возле остановки.
По последним данным пострадали более 30 человек, 18 из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе двенадцатилетний ребенок. Состояние остальных — средней и легкой степени тяжести.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские военные освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. Войска противника регулярно обстреливают этот населенный пункт.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛисичанскПроисшествияЛеонид Пасечник
 
 
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