https://ria.ru/20240813/lisichansk-1966051062.html

В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску

В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 14.08.2024

В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску

ООН выступает против применения кассетных снарядов в любой точке мира, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-13T23:53

2024-08-13T23:53

2024-08-14T00:05

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

оон

вооруженные силы украины

фархан хак

леонид пасечник

луганская народная республика

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ООН, 13 авг – РИА Новости. ООН выступает против применения кассетных снарядов в любой точке мира, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя РИА Новости удар украинских военных снарядом такого типа по автобусу в Лисичанске.Украинские военные во вторник ударили кассетным боеприпасом по Лисичанску в Луганской Народной Республике, сообщал ранее глава ЛНР Леонид Пасечник. По данным местного минздрава, погибли два человека, пострадали более 30."Мы выступаем против применения кассетных боеприпасов в любой точке мира", – сказал Хак.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

лисичанск

луганская народная республика

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в мире, лисичанск, оон, вооруженные силы украины, фархан хак, леонид пасечник, луганская народная республика