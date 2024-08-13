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В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:53 13.08.2024 (обновлено: 00:05 14.08.2024)
https://ria.ru/20240813/lisichansk-1966051062.html
В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску
В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 14.08.2024
В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску
ООН выступает против применения кассетных снарядов в любой точке мира, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-13T23:53
2024-08-14T00:05
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
оон
вооруженные силы украины
фархан хак
леонид пасечник
луганская народная республика
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ООН, 13 авг – РИА Новости. ООН выступает против применения кассетных снарядов в любой точке мира, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя РИА Новости удар украинских военных снарядом такого типа по автобусу в Лисичанске.Украинские военные во вторник ударили кассетным боеприпасом по Лисичанску в Луганской Народной Республике, сообщал ранее глава ЛНР Леонид Пасечник. По данным местного минздрава, погибли два человека, пострадали более 30."Мы выступаем против применения кассетных боеприпасов в любой точке мира", – сказал Хак.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
лисичанск
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в мире, лисичанск, оон, вооруженные силы украины, фархан хак, леонид пасечник, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, ООН, Вооруженные силы Украины, Фархан Хак, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску

В офисе генсека ООН выступили против кассетных снарядов после удара в Лисичанске

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПоследствия обстрела автобуса в Лисичанске
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске
Читать ria.ru в
ООН, 13 авг – РИА Новости. ООН выступает против применения кассетных снарядов в любой точке мира, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя РИА Новости удар украинских военных снарядом такого типа по автобусу в Лисичанске.
Украинские военные во вторник ударили кассетным боеприпасом по Лисичанску в Луганской Народной Республике, сообщал ранее глава ЛНР Леонид Пасечник. По данным местного минздрава, погибли два человека, пострадали более 30.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
Вчера, 08:00
"Мы выступаем против применения кассетных боеприпасов в любой точке мира", – сказал Хак.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскООНВооруженные силы УкраиныФархан ХакЛеонид ПасечникЛуганская Народная Республика
 
 
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