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В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску
В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 14.08.2024
В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску
ООН выступает против применения кассетных снарядов в любой точке мира, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-13T23:53
2024-08-13T23:53
2024-08-14T00:05
специальная военная операция на украине
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лисичанск
оон
вооруженные силы украины
фархан хак
леонид пасечник
луганская народная республика
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ООН, 13 авг – РИА Новости. ООН выступает против применения кассетных снарядов в любой точке мира, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя РИА Новости удар украинских военных снарядом такого типа по автобусу в Лисичанске.Украинские военные во вторник ударили кассетным боеприпасом по Лисичанску в Луганской Народной Республике, сообщал ранее глава ЛНР Леонид Пасечник. По данным местного минздрава, погибли два человека, пострадали более 30."Мы выступаем против применения кассетных боеприпасов в любой точке мира", – сказал Хак.
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в мире, лисичанск, оон, вооруженные силы украины, фархан хак, леонид пасечник, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, ООН, Вооруженные силы Украины, Фархан Хак, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
В офисе генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску
В офисе генсека ООН выступили против кассетных снарядов после удара в Лисичанске