https://ria.ru/20240813/lineyki-1965831963.html

В Госдуме рассказали, как пройдут школьные линейки в приграничных регионах

В Госдуме рассказали, как пройдут школьные линейки в приграничных регионах - РИА Новости, 13.08.2024

В Госдуме рассказали, как пройдут школьные линейки в приграничных регионах

Торжественные линейки в учебных заведениях в новых и приграничных регионах России пройдут 2 сентября, как и по всей стране, но в каких-то школах могут быть... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T03:51

2024-08-13T03:51

2024-08-13T10:33

россия

яна лантратова

госдума рф

общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893606781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e48955e3ff2823d2902ae8d485a5f3.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Торжественные линейки в учебных заведениях в новых и приграничных регионах России пройдут 2 сентября, как и по всей стране, но в каких-то школах могут быть отменены из соображений безопасности, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). "Торжественные линейки запланированы в новых и в приграничных регионах на 2 сентября, как и во всей стране. В зависимости от обстановки мероприятия пройдут либо на улице, либо в зданиях образовательных организаций. В каких-то школах они могут быть отменены, если возникнет угроза безопасности. Безопасность детей - приоритет", - сказала Лантратова. Ранее депутат Госдумы сообщила, что торжественные линейки в учебных заведениях России в этом году пройдут 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье, а занятия начнутся с 3 сентября. Она также уточнила, что в школах в этот день запланированы церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна, чествование педагогических работников, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, участников специальной военной операции и ряд других мероприятий.

https://ria.ru/20240811/shkolniki-1965538312.html

https://ria.ru/20240812/zapret-1965582173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, яна лантратова, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование