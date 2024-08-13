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В Госдуме рассказали, как пройдут школьные линейки в приграничных регионах
В Госдуме рассказали, как пройдут школьные линейки в приграничных регионах - РИА Новости, 13.08.2024
В Госдуме рассказали, как пройдут школьные линейки в приграничных регионах
Торжественные линейки в учебных заведениях в новых и приграничных регионах России пройдут 2 сентября, как и по всей стране, но в каких-то школах могут быть... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:51
2024-08-13T03:51
2024-08-13T10:33
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Торжественные линейки в учебных заведениях в новых и приграничных регионах России пройдут 2 сентября, как и по всей стране, но в каких-то школах могут быть отменены из соображений безопасности, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). "Торжественные линейки запланированы в новых и в приграничных регионах на 2 сентября, как и во всей стране. В зависимости от обстановки мероприятия пройдут либо на улице, либо в зданиях образовательных организаций. В каких-то школах они могут быть отменены, если возникнет угроза безопасности. Безопасность детей - приоритет", - сказала Лантратова. Ранее депутат Госдумы сообщила, что торжественные линейки в учебных заведениях России в этом году пройдут 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье, а занятия начнутся с 3 сентября. Она также уточнила, что в школах в этот день запланированы церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна, чествование педагогических работников, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, участников специальной военной операции и ряд других мероприятий.
https://ria.ru/20240811/shkolniki-1965538312.html
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россия, яна лантратова, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме рассказали, как пройдут школьные линейки в приграничных регионах
Депутат Лантратова: в некоторых школах могут отменить торжественные линейки
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Торжественные линейки в учебных заведениях в новых и приграничных регионах России пройдут 2 сентября, как и по всей стране, но в каких-то школах могут быть отменены из соображений безопасности, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
"Торжественные линейки запланированы в новых и в приграничных регионах на 2 сентября, как и во всей стране. В зависимости от обстановки мероприятия пройдут либо на улице, либо в зданиях образовательных организаций. В каких-то школах они могут быть отменены, если возникнет угроза безопасности. Безопасность детей - приоритет", - сказала Лантратова.
Ранее депутат Госдумы сообщила, что торжественные линейки в учебных заведениях России в этом году пройдут 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье, а занятия начнутся с 3 сентября.
Она также уточнила, что в школах в этот день запланированы церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна, чествование педагогических работников, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, участников специальной военной операции и ряд других мероприятий.