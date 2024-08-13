https://ria.ru/20240813/koronavirus-1965878183.html

Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 30 процентов за неделю

Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 30 процентов за неделю - РИА Новости, 13.08.2024

Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 30 процентов за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 29,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:14

2024-08-13T11:14

2024-08-13T11:14

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 29,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1100 человек с коронавирусом, что на 24,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах России, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 8 777 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 12,7% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за прошедшую неделю 14 человек, уточнили в оперштабе. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

https://ria.ru/20240807/covid-19-1964691590.html

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, общество