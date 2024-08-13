https://ria.ru/20240813/kollegiya-1966001339.html
В Морскую коллегию вошли главы Крыма, Севастополя и Санкт-Петербурга
В Морскую коллегию вошли главы Крыма, Севастополя и Санкт-Петербурга - РИА Новости, 13.08.2024
В Морскую коллегию вошли главы Крыма, Севастополя и Санкт-Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Морскую коллегию РФ включены главы ряда регионов России, в том числе Крыма, Севастополя,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:59
2024-08-13T17:59
2024-08-13T17:59
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Морскую коллегию РФ включены главы ряда регионов России, в том числе Крыма, Севастополя, Приморья и Санкт-Петербурга, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Состав Морской коллегии Российской Федерации ... Аксенов Сергей - Глава Республики Крым, Бабушкин Игорь - губернатор Астраханской области, Беглов Александр - губернатор Санкт-Петербурга, Беспрозванных Алексей - временно исполняющий обязанности губернатора Калиниградской области, Дрозденко Александр - губернатор Ленинградской области, Кожемяко Олег - губернатор Приморского края, Кондратьев Вениамин - губернатор Краснодарского края, Парфенчиков Артур - глава Республики Карелия, Развожаев Михаил - губернатор города Севастополя, Цыбульский Александр - губернатор Архангельской области, Чибис Андрей - губернатор Мурманской области", - говорится в документе.
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владимир путин, севастополь, политика, санкт-петербург, россия
Владимир Путин, Севастополь, Политика, Санкт-Петербург, Россия
В Морскую коллегию вошли главы Крыма, Севастополя и Санкт-Петербурга
В Морскую коллегию вошли главы Крыма, Севастополя, Приморья и Санкт-Петербурга