https://ria.ru/20240813/kollegiya--1965995641.html

Морская коллегия займется сохранением за Россией статуса великой державы

Морская коллегия займется сохранением за Россией статуса великой державы - РИА Новости, 13.08.2024

Морская коллегия займется сохранением за Россией статуса великой державы

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии, она займется выработкой мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:42

2024-08-13T17:42

2024-08-13T18:41

россия

в мире

владимир путин

николай патрушев

арктика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии, она займется выработкой мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными задачами Морской коллегии являются: выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы, <...> включая поддержание стратегической стабильности в мировом океане", — говорится в тексте.Согласно указу, к другим задачам коллегии относятся:В ведомстве образуют советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию и обеспечению морской деятельности России.В документе указывается, что Морскую коллегию возглавит помощник президента Николай Патрушев. Он будет докладывать главе государства о комплексной оценке состояния нацбезопасности в сфере морской деятельности и вносить предложения по ее обеспечению.Кроме того, членами ведомства стали главы Минпромторга, Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Минтранса, Минобрнауки, Минэнерго и Минвостокразвития, а также руководители 11 российских регионов, включая Крым, Севастополь, Приморье и Санкт-Петербург.Помимо них, в состав коллеги вошли:О том, что в России создадут Морскую коллегию, в конце июля сообщил Патрушев. Он отметил, что это необходимо для повышения координации деятельности органов власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты нацинтересов России в мировом океане.Ранее во вторник Путин также утвердил положение об управлении президента по вопросам национальной морской политики. Согласно документу, оно будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии.

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россия, в мире, владимир путин, николай патрушев, арктика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий трутнев