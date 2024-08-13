Морская коллегия займется сохранением за Россией статуса великой державы
Морская коллегия займется сохранением за Россией статуса великой морской державы
Малый ракетный корабль 3-го ранга "Град". Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии, она займется выработкой мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными задачами Морской коллегии являются: выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы, <...> включая поддержание стратегической стабильности в мировом океане", — говорится в тексте.
Согласно указу, к другим задачам коллегии относятся:
- укрепление обороны страны и безопасности государства в мировом океане, развитие ВМФ России;
- анализ состояния и перспектив судостроительной отрасли и выработка мер по ее развитию;
- развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации;
- мониторинг эффективности мер, направленных на координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов и организаций, занимающихся реализацией национальной морской политики.
В ведомстве образуют советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию и обеспечению морской деятельности России.
В документе указывается, что Морскую коллегию возглавит помощник президента Николай Патрушев. Он будет докладывать главе государства о комплексной оценке состояния нацбезопасности в сфере морской деятельности и вносить предложения по ее обеспечению.
Кроме того, членами ведомства стали главы Минпромторга, Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Минтранса, Минобрнауки, Минэнерго и Минвостокразвития, а также руководители 11 российских регионов, включая Крым, Севастополь, Приморье и Санкт-Петербург.
Помимо них, в состав коллеги вошли:
- вице-премьер, полпред президента в ДФО, руководитель Совета по защите национальных интересов России в Арктике Юрий Трутнев;
- глава "Росатома" Алексей Лихачев;
- глава "Новатэка" Леонид Михельсон;
- начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков;
- первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов;
- главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев;
- начальник управления президента по госполитике в сфере ОПК Виктор Евтухов;
- президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
О том, что в России создадут Морскую коллегию, в конце июля сообщил Патрушев. Он отметил, что это необходимо для повышения координации деятельности органов власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты нацинтересов России в мировом океане.
Ранее во вторник Путин также утвердил положение об управлении президента по вопросам национальной морской политики. Согласно документу, оно будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии.