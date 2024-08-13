Рейтинг@Mail.ru
Морская коллегия займется сохранением за Россией статуса великой державы - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 13.08.2024 (обновлено: 18:41 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/kollegiya--1965995641.html
Морская коллегия займется сохранением за Россией статуса великой державы
Морская коллегия займется сохранением за Россией статуса великой державы - РИА Новости, 13.08.2024
Морская коллегия займется сохранением за Россией статуса великой державы
Президент Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии, она займется выработкой мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:42
2024-08-13T18:41
россия
в мире
владимир путин
николай патрушев
арктика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962495741_0:261:2751:1808_1920x0_80_0_0_75f0cca436b5d81695da9ad3cf69203e.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии, она займется выработкой мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными задачами Морской коллегии являются: выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы, &lt;...&gt; включая поддержание стратегической стабильности в мировом океане", — говорится в тексте.Согласно указу, к другим задачам коллегии относятся:В ведомстве образуют советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию и обеспечению морской деятельности России.В документе указывается, что Морскую коллегию возглавит помощник президента Николай Патрушев. Он будет докладывать главе государства о комплексной оценке состояния нацбезопасности в сфере морской деятельности и вносить предложения по ее обеспечению.Кроме того, членами ведомства стали главы Минпромторга, Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Минтранса, Минобрнауки, Минэнерго и Минвостокразвития, а также руководители 11 российских регионов, включая Крым, Севастополь, Приморье и Санкт-Петербург.Помимо них, в состав коллеги вошли:О том, что в России создадут Морскую коллегию, в конце июля сообщил Патрушев. Он отметил, что это необходимо для повышения координации деятельности органов власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты нацинтересов России в мировом океане.Ранее во вторник Путин также утвердил положение об управлении президента по вопросам национальной морской политики. Согласно документу, оно будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии.
https://ria.ru/20240728/korabli-1962498709.html
https://ria.ru/20240723/kreml-1961423990.html
https://ria.ru/20240623/novatek-1954873885.html
https://ria.ru/20240813/flot-1965907282.html
https://ria.ru/20240724/korabli-1961715962.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962495741_340:0:2751:1808_1920x0_80_0_0_c54b24f36b2cd658ea152e1406139484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, владимир путин, николай патрушев, арктика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий трутнев
Россия, В мире, Владимир Путин, Николай Патрушев, Арктика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Юрий Трутнев
Морская коллегия займется сохранением за Россией статуса великой державы

Морская коллегия займется сохранением за Россией статуса великой морской державы

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль 3-го ранга "Град"
Малый ракетный корабль 3-го ранга Град - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Малый ракетный корабль 3-го ранга "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии, она займется выработкой мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными задачами Морской коллегии являются: выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы, <...> включая поддержание стратегической стабильности в мировом океане", — говорится в тексте.
Подводная лодка Волхов Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты Калибр по береговой цели - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Силы ВМФ нанесли удары по более чем 200 объектам противника на СВО
28 июля, 12:58
Согласно указу, к другим задачам коллегии относятся:
  • укрепление обороны страны и безопасности государства в мировом океане, развитие ВМФ России;
  • анализ состояния и перспектив судостроительной отрасли и выработка мер по ее развитию;
  • развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации;
  • мониторинг эффективности мер, направленных на координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов и организаций, занимающихся реализацией национальной морской политики.
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Кремле рассказали о российско-китайском взаимодействии в Арктике
23 июля, 12:25
В ведомстве образуют советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию и обеспечению морской деятельности России.
В документе указывается, что Морскую коллегию возглавит помощник президента Николай Патрушев. Он будет докладывать главе государства о комплексной оценке состояния нацбезопасности в сфере морской деятельности и вносить предложения по ее обеспечению.
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Северному морскому пути
23 июня, 16:55
Кроме того, членами ведомства стали главы Минпромторга, Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Минтранса, Минобрнауки, Минэнерго и Минвостокразвития, а также руководители 11 российских регионов, включая Крым, Севастополь, Приморье и Санкт-Петербург.
Помимо них, в состав коллеги вошли:
  • вице-премьер, полпред президента в ДФО, руководитель Совета по защите национальных интересов России в Арктике Юрий Трутнев;
  • глава "Росатома" Алексей Лихачев;
  • глава "Новатэка" Леонид Михельсон;
  • начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков;
  • первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов;
  • главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев;
  • начальник управления президента по госполитике в сфере ОПК Виктор Евтухов;
  • президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Моряк на корабле Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Корабли Тихоокеанского флота начали переход через АТР
Вчера, 13:18
О том, что в России создадут Морскую коллегию, в конце июля сообщил Патрушев. Он отметил, что это необходимо для повышения координации деятельности органов власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты нацинтересов России в мировом океане.
Ранее во вторник Путин также утвердил положение об управлении президента по вопросам национальной морской политики. Согласно документу, оно будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии.
Судостроительный комплекс Звезда - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Путин дал поручения по развитию российского кораблестроения
24 июля, 14:28
 
РоссияВ миреВладимир ПутинНиколай ПатрушевАрктикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Юрий Трутнев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала