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Штаб Харрис заявил, что подвергся кибератаке из-за рубежа в июле - РИА Новости, 13.08.2024
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23:55 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/kharris-1966051165.html
Штаб Харрис заявил, что подвергся кибератаке из-за рубежа в июле
Штаб Харрис заявил, что подвергся кибератаке из-за рубежа в июле - РИА Новости, 13.08.2024
Штаб Харрис заявил, что подвергся кибератаке из-за рубежа в июле
Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил, что в июле подвергся кибератаке в рамках операции иностранного субъекта с целью РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T23:55
2024-08-13T23:55
в мире
иран
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил, что в июле подвергся кибератаке в рамках операции иностранного субъекта с целью оказания влияния на выборы. "В июле команды по безопасности и по правовым вопросам кампании были уведомлены ФБР о том, что мы стали целью операции по влиянию иностранного субъекта. У нас есть надежные меры кибербезопасности, и нам не известно о каких-либо нарушениях безопасности наших систем в результате этих попыток", - заявил штаб Харрис, чьи слова приводит корреспондент телеканала NBC в Белом доме Моника Альба. Ранее представитель ФБР заявил РИА Новости, что бюро расследует версию о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб конкурента Харрис от республиканцев Дональда Трампа.
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в мире, иран, камала харрис, дональд трамп
В мире, Иран, Камала Харрис, Дональд Трамп
Штаб Харрис заявил, что подвергся кибератаке из-за рубежа в июле

Предвыборный штаб Харрис заявил, что в июле подвергся кибератаке из-за рубежа

© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил, что в июле подвергся кибератаке в рамках операции иностранного субъекта с целью оказания влияния на выборы.
"В июле команды по безопасности и по правовым вопросам кампании были уведомлены ФБР о том, что мы стали целью операции по влиянию иностранного субъекта. У нас есть надежные меры кибербезопасности, и нам не известно о каких-либо нарушениях безопасности наших систем в результате этих попыток", - заявил штаб Харрис, чьи слова приводит корреспондент телеканала NBC в Белом доме Моника Альба.
Ранее представитель ФБР заявил РИА Новости, что бюро расследует версию о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб конкурента Харрис от республиканцев Дональда Трампа.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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