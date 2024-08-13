https://ria.ru/20240813/kharris-1966051165.html

Штаб Харрис заявил, что подвергся кибератаке из-за рубежа в июле

Штаб Харрис заявил, что подвергся кибератаке из-за рубежа в июле - РИА Новости, 13.08.2024

Штаб Харрис заявил, что подвергся кибератаке из-за рубежа в июле

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил, что в июле подвергся кибератаке в рамках операции иностранного субъекта с целью РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T23:55

2024-08-13T23:55

2024-08-13T23:55

в мире

иран

камала харрис

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил, что в июле подвергся кибератаке в рамках операции иностранного субъекта с целью оказания влияния на выборы. "В июле команды по безопасности и по правовым вопросам кампании были уведомлены ФБР о том, что мы стали целью операции по влиянию иностранного субъекта. У нас есть надежные меры кибербезопасности, и нам не известно о каких-либо нарушениях безопасности наших систем в результате этих попыток", - заявил штаб Харрис, чьи слова приводит корреспондент телеканала NBC в Белом доме Моника Альба. Ранее представитель ФБР заявил РИА Новости, что бюро расследует версию о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб конкурента Харрис от республиканцев Дональда Трампа.

https://ria.ru/20240813/kharris-1965959708.html

иран

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в мире, иран, камала харрис, дональд трамп