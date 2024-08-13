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Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве 15 августа

Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве 15 августа - РИА Новости, 13.08.2024

Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве 15 августа

Праздник индийской культуры "День Индии", который пройдет в южном ландшафтном парке "Острова Мечты", начнется 15 августа торжественной церемонией открытия,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:48

2024-08-13T18:48

2024-08-13T19:03

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Праздник индийской культуры "День Индии", который пройдет в южном ландшафтном парке "Острова Мечты", начнется 15 августа торжественной церемонией открытия, сообщают организаторы мероприятия.Официальная часть фестиваля начнется в 12:00 с подъема флага этой страны. Посетителей церемонии поприветствует президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. В 17:00 старт фестивалю дадут почетные гости, среди которых руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин, член нижней палаты индийского парламента Лок Сабха 17-го созыва Виджай Кумар Дубей, индийский политик Шашанк Дубей, послы Намибии, Таиланда, Боливии и других стран, а также певица Сати Казанова."Всего в открытии примут участие представители около 30 посольств и множества регионов Российской Федерации. Высокие гости получат в подарок картины мадхубани. Мадхубани— традиционный вид искусства, прославленный индийским штатом Бихар. Сложные геометрические узоры, яркие цвета и мифологические сюжеты — колоритный символ богатой индийской культуры украсит любой дом. Картины мадхубани, представленные в рамках инициативы "Один штат — один продукт", — красноречивое подтверждение высокого уровня мастерства штата и жест благодарности, направленный на укрепление международных связей и развитие межкультурного обмена", — говорится в сообщении.Отмечается, что главной темой праздника этого года станет семья. На фестивале будут работать более 20 тематических зон, посетителей ждет разнообразная программа: танцевальные представления, дегустация блюд индийской кухни и другое. Все мероприятия бесплатные, вход на фестиваль свободный.Девятый фестиваль "День Индии" организован Индийским культурно-национальным центром "Сита" при поддержке правительства Москвы, столичного департамента культуры, департамента внешнеэкономических и международных связей города, делового совета по сотрудничеству с Индией и общества "Зарубежные друзья Бхаратия джаната парти".

таиланд

намибия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сэмми котвани, сергей черемин, сати казанова, таиланд, намибия, москва, в мире