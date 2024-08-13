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Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве 15 августа - РИА Новости, 13.08.2024
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18:48 13.08.2024 (обновлено: 19:03 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/indiya-1966014837.html
Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве 15 августа
Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве 15 августа - РИА Новости, 13.08.2024
Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве 15 августа
Праздник индийской культуры "День Индии", который пройдет в южном ландшафтном парке "Острова Мечты", начнется 15 августа торжественной церемонией открытия,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:48
2024-08-13T19:03
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Праздник индийской культуры "День Индии", который пройдет в южном ландшафтном парке "Острова Мечты", начнется 15 августа торжественной церемонией открытия, сообщают организаторы мероприятия.Официальная часть фестиваля начнется в 12:00 с подъема флага этой страны. Посетителей церемонии поприветствует президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. В 17:00 старт фестивалю дадут почетные гости, среди которых руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин, член нижней палаты индийского парламента Лок Сабха 17-го созыва Виджай Кумар Дубей, индийский политик Шашанк Дубей, послы Намибии, Таиланда, Боливии и других стран, а также певица Сати Казанова."Всего в открытии примут участие представители около 30 посольств и множества регионов Российской Федерации. Высокие гости получат в подарок картины мадхубани. Мадхубани— традиционный вид искусства, прославленный индийским штатом Бихар. Сложные геометрические узоры, яркие цвета и мифологические сюжеты — колоритный символ богатой индийской культуры украсит любой дом. Картины мадхубани, представленные в рамках инициативы "Один штат — один продукт", — красноречивое подтверждение высокого уровня мастерства штата и жест благодарности, направленный на укрепление международных связей и развитие межкультурного обмена", — говорится в сообщении.Отмечается, что главной темой праздника этого года станет семья. На фестивале будут работать более 20 тематических зон, посетителей ждет разнообразная программа: танцевальные представления, дегустация блюд индийской кухни и другое. Все мероприятия бесплатные, вход на фестиваль свободный.Девятый фестиваль "День Индии" организован Индийским культурно-национальным центром "Сита" при поддержке правительства Москвы, столичного департамента культуры, департамента внешнеэкономических и международных связей города, делового совета по сотрудничеству с Индией и общества "Зарубежные друзья Бхаратия джаната парти".
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сэмми котвани, сергей черемин, сати казанова, таиланд, намибия, москва, в мире
Сэмми Котвани, Сергей Черемин, Сати Казанова, Таиланд, Намибия, Москва, В мире
Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве 15 августа

Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве 15 августа в парке "Острова Мечты"

© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "День Индии"Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве 15 августа
Фестиваль День Индии пройдет в Москве 15 августа - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "День Индии"
Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве 15 августа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Праздник индийской культуры "День Индии", который пройдет в южном ландшафтном парке "Острова Мечты", начнется 15 августа торжественной церемонией открытия, сообщают организаторы мероприятия.
Официальная часть фестиваля начнется в 12:00 с подъема флага этой страны. Посетителей церемонии поприветствует президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. В 17:00 старт фестивалю дадут почетные гости, среди которых руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин, член нижней палаты индийского парламента Лок Сабха 17-го созыва Виджай Кумар Дубей, индийский политик Шашанк Дубей, послы Намибии, Таиланда, Боливии и других стран, а также певица Сати Казанова.
Океан красок и никаких забот: фестиваль "День Индии" в Москве в 2023 году
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.

Участница церемонии открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году на празднике представлено 20 зон.

Участники и посетители на открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

В этом году на празднике представлено 20 зон.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.

Участники и посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.

Выступление музыканта на церемония открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.

Посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".

Выступление артистов на праздничном концерте открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.

Посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.

Мастер наносит рисунок хной на руку на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.

Участники и посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.

Флаг Индии на церемония открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году на празднике представлено 20 зон.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10

Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10

"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Всего в открытии примут участие представители около 30 посольств и множества регионов Российской Федерации. Высокие гости получат в подарок картины мадхубани. Мадхубани— традиционный вид искусства, прославленный индийским штатом Бихар. Сложные геометрические узоры, яркие цвета и мифологические сюжеты — колоритный символ богатой индийской культуры украсит любой дом. Картины мадхубани, представленные в рамках инициативы "Один штат — один продукт", — красноречивое подтверждение высокого уровня мастерства штата и жест благодарности, направленный на укрепление международных связей и развитие межкультурного обмена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что главной темой праздника этого года станет семья. На фестивале будут работать более 20 тематических зон, посетителей ждет разнообразная программа: танцевальные представления, дегустация блюд индийской кухни и другое. Все мероприятия бесплатные, вход на фестиваль свободный.
Девятый фестиваль "День Индии" организован Индийским культурно-национальным центром "Сита" при поддержке правительства Москвы, столичного департамента культуры, департамента внешнеэкономических и международных связей города, делового совета по сотрудничеству с Индией и общества "Зарубежные друзья Бхаратия джаната парти".
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСвадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве
Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве
 
Сэмми КотваниСергей ЧереминСати КазановаТаиландНамибияМоскваВ мире
 
 
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