https://ria.ru/20240813/gorlovka-1965886462.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.08.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Один человек получил ранение в результате обстрела поселка в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:54
2024-08-13T11:54
2024-08-13T11:54
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Один человек получил ранение в результате обстрела поселка в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Мичурина со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал мэр. Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что во вторник ВСУ в 9.10 мск выпустили по Горловке три снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель