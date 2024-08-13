https://ria.ru/20240813/glava-1965958672.html

Глава Бурятии рассказал о влиянии буддийского форума на развитие туризма

Глава Бурятии рассказал о влиянии буддийского форума на развитие туризма - РИА Новости, 13.08.2024

Глава Бурятии рассказал о влиянии буддийского форума на развитие туризма

Результаты в развитии туризма в Бурятии после проведения в регионе I Международного буддийского форума в 2023 году уже есть, заявил глава республики Алексей... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:46

2024-08-13T15:46

2024-08-13T15:46

туризм

россия

улан-удэ

бангладеш

алексей цыденов

екатерина ii

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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Результаты в развитии туризма в Бурятии после проведения в регионе I Международного буддийского форума в 2023 году уже есть, заявил глава республики Алексей Цыденов, отвечая на вопрос журналистов о влиянии форума на развитие туризма в Бурятии. "Туризм… безусловно, развивается в республике Бурятия. И буддийская составляющая туризма тоже имеет место. Более того, по итогам прошлого форума многие инвесторы, которые сегодня реализуют свои проекты в республике Бурятия, одним из направлений туризма видят в том числе ретриты, паломничества и т.д. И рассчитывают туристическую инфраструктуру, те объекты, которые они будут строить на своих участках, в том числе и под такую составляющую. Закладывают в проекты строительство дацанов на своей территории. И это в том числе такой результат предыдущего форума и вообще такого акцента на республике Бурятия, как буддийской республике, и что это является важной составляющей особенности Бурятии. Так что уже есть результаты", - сказал Цыденов. Он подчеркнул, что в меняющемся мире традиционные ценности, ценности семьи, человеческие ценности, ценности государства нуждаются в осознанных мерах защиты для того, чтобы молодое поколение правильно ориентировалось. "И здесь буддизм, безусловно, является одним из элементов, позволяющих эти традиционные человеческие ценности сохранять и приумножать", - отметил глава Бурятии. Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума в Бурятии состоялись буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240813/mgu-1965942204.html

https://ria.ru/20240208/buryatiya-1926105993.html

россия

улан-удэ

бангладеш

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россия, улан-удэ, бангладеш, алексей цыденов, екатерина ii