https://ria.ru/20240813/fsin-1965952771.html
ФСИН опровергла информацию о госпитализации Треповой
ФСИН опровергла информацию о госпитализации Треповой - РИА Новости, 13.08.2024
ФСИН опровергла информацию о госпитализации Треповой
Информация о госпитализации в лечебно-исправительное учреждение Дарьи Треповой, приговоренной к 27 годам колонии по делу о гибели военкора Владлена Татарского,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:27
2024-08-13T15:27
2024-08-13T15:27
происшествия
россия
санкт-петербург
дарья трепова
владлен татарский
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923436968_0:80:3468:2031_1920x0_80_0_0_10c2b76ffc232dec7135cd721ee38189.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Информация о госпитализации в лечебно-исправительное учреждение Дарьи Треповой, приговоренной к 27 годам колонии по делу о гибели военкора Владлена Татарского, не соответствует действительности, состояние ее здоровья удовлетворительное, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН по Мордовии. "Информация о госпитализации Дарьи Треповой в ЛИУ-3 УФСИН России по республике Мордовия не соответствует действительности. Осужденная отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что организация оказания медицинской помощи гражданам, находящимся в учреждениях УИС, осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Кроме того, осужденным предоставляется право на телефонные разговоры, а также на получение и отправление корреспонденции без ограничений. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html
https://ria.ru/20231211/tatarskiy-1915120923.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923436968_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_2a93874d232cd79ce739a5528b64ad0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, дарья трепова, владлен татарский, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Дарья Трепова, Владлен Татарский, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН опровергла информацию о госпитализации Треповой
ФСИН: состояние Треповой удовлетворительное, она не госпитализирована
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Информация о госпитализации в лечебно-исправительное учреждение Дарьи Треповой, приговоренной к 27 годам колонии по делу о гибели военкора Владлена Татарского, не соответствует действительности, состояние ее здоровья удовлетворительное, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН по Мордовии.
"Информация о госпитализации Дарьи Треповой в ЛИУ-3 УФСИН России по республике Мордовия не соответствует действительности. Осужденная отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что организация оказания медицинской помощи гражданам, находящимся в учреждениях УИС, осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Кроме того, осужденным предоставляется право на телефонные разговоры, а также на получение и отправление корреспонденции без ограничений.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным.
Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллионов рублей.