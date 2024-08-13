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ФСИН опровергла информацию о госпитализации Треповой - РИА Новости, 13.08.2024
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15:27 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/fsin-1965952771.html
ФСИН опровергла информацию о госпитализации Треповой
ФСИН опровергла информацию о госпитализации Треповой - РИА Новости, 13.08.2024
ФСИН опровергла информацию о госпитализации Треповой
Информация о госпитализации в лечебно-исправительное учреждение Дарьи Треповой, приговоренной к 27 годам колонии по делу о гибели военкора Владлена Татарского,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:27
2024-08-13T15:27
происшествия
россия
санкт-петербург
дарья трепова
владлен татарский
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Информация о госпитализации в лечебно-исправительное учреждение Дарьи Треповой, приговоренной к 27 годам колонии по делу о гибели военкора Владлена Татарского, не соответствует действительности, состояние ее здоровья удовлетворительное, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН по Мордовии. "Информация о госпитализации Дарьи Треповой в ЛИУ-3 УФСИН России по республике Мордовия не соответствует действительности. Осужденная отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что организация оказания медицинской помощи гражданам, находящимся в учреждениях УИС, осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Кроме того, осужденным предоставляется право на телефонные разговоры, а также на получение и отправление корреспонденции без ограничений. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, дарья трепова, владлен татарский, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Дарья Трепова, Владлен Татарский, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН опровергла информацию о госпитализации Треповой

ФСИН: состояние Треповой удовлетворительное, она не госпитализирована

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДарья Трепова
Дарья Трепова - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Дарья Трепова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Информация о госпитализации в лечебно-исправительное учреждение Дарьи Треповой, приговоренной к 27 годам колонии по делу о гибели военкора Владлена Татарского, не соответствует действительности, состояние ее здоровья удовлетворительное, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН по Мордовии.
"Информация о госпитализации Дарьи Треповой в ЛИУ-3 УФСИН России по республике Мордовия не соответствует действительности. Осужденная отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что организация оказания медицинской помощи гражданам, находящимся в учреждениях УИС, осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Кроме того, осужденным предоставляется право на телефонные разговоры, а также на получение и отправление корреспонденции без ограничений.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным.
Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллионов рублей.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургДарья ТреповаВладлен ТатарскийФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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