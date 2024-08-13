https://ria.ru/20240813/fsin-1965952771.html

ФСИН опровергла информацию о госпитализации Треповой

ФСИН опровергла информацию о госпитализации Треповой - РИА Новости, 13.08.2024

ФСИН опровергла информацию о госпитализации Треповой

Информация о госпитализации в лечебно-исправительное учреждение Дарьи Треповой, приговоренной к 27 годам колонии по делу о гибели военкора Владлена Татарского,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:27

2024-08-13T15:27

2024-08-13T15:27

происшествия

россия

санкт-петербург

дарья трепова

владлен татарский

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923436968_0:80:3468:2031_1920x0_80_0_0_10c2b76ffc232dec7135cd721ee38189.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Информация о госпитализации в лечебно-исправительное учреждение Дарьи Треповой, приговоренной к 27 годам колонии по делу о гибели военкора Владлена Татарского, не соответствует действительности, состояние ее здоровья удовлетворительное, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН по Мордовии. "Информация о госпитализации Дарьи Треповой в ЛИУ-3 УФСИН России по республике Мордовия не соответствует действительности. Осужденная отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что организация оказания медицинской помощи гражданам, находящимся в учреждениях УИС, осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Кроме того, осужденным предоставляется право на телефонные разговоры, а также на получение и отправление корреспонденции без ограничений. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html

https://ria.ru/20231211/tatarskiy-1915120923.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, дарья трепова, владлен татарский, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)