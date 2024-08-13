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Два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии проходят испытания в Калининграде - РИА Новости, 13.08.2024
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10:11 13.08.2024
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Два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии проходят испытания в Калининграде
Два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии проходят испытания в Калининграде - РИА Новости, 13.08.2024
Два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии проходят испытания в Калининграде
Два фрегата проекта 11356, строящиеся для ВМС Индии на заводе "Янтарь" в Калининграде, проходят испытания и готовятся к передаче заказчику, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:11
2024-08-13T10:11
безопасность
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рособоронэкспорт
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг — РИА Новости. Два фрегата проекта 11356, строящиеся для ВМС Индии на заводе "Янтарь" в Калининграде, проходят испытания и готовятся к передаче заказчику, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Строительство фрегатов в России проходят завершающую стадию. Корабли находятся на испытании", - сказал Михеев. Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году - еще два строятся в Гоа в Индии. Первый из достраивающихся на "Янтаре" – Tushil (экс "Адмирал Бутаков") – планируют передать Индии уже в 2024 году, второй – Tamala (экс "Адмирал Истомин") – на рубеже 2024/2025 годов. В составе индийских ВМС уже имеются шесть фрегатов проекта 11356.
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безопасность, индия, россия, калининград, александр михеев, рособоронэкспорт, янтарь (калининград), форум "армия — 2024"
Безопасность, Индия, Россия, Калининград, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Янтарь (Калининград), Форум "Армия — 2024"
Два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии проходят испытания в Калининграде

Михеев: два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии проходят испытания на "Янтаре"

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкСтроящиеся на судостроительном заводе "Янтарь" фрегаты "Адмирал Истомин" и "Адмирал Бутаков"
Строящиеся на судостроительном заводе Янтарь фрегаты Адмирал Истомин и Адмирал Бутаков - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Строящиеся на судостроительном заводе "Янтарь" фрегаты "Адмирал Истомин" и "Адмирал Бутаков". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг — РИА Новости. Два фрегата проекта 11356, строящиеся для ВМС Индии на заводе "Янтарь" в Калининграде, проходят испытания и готовятся к передаче заказчику, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
«
"Строительство фрегатов в России проходят завершающую стадию. Корабли находятся на испытании", - сказал Михеев.
Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году - еще два строятся в Гоа в Индии. Первый из достраивающихся на "Янтаре" – Tushil (экс "Адмирал Бутаков") – планируют передать Индии уже в 2024 году, второй – Tamala (экс "Адмирал Истомин") – на рубеже 2024/2025 годов.
В составе индийских ВМС уже имеются шесть фрегатов проекта 11356.
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БезопасностьИндияРоссияКалининградАлександр МихеевРособоронэкспортЯнтарь (Калининград)Форум "Армия — 2024"
 
 
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