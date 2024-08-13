https://ria.ru/20240813/fregat-1965865372.html

Два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии проходят испытания в Калининграде

Два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии проходят испытания в Калининграде - РИА Новости, 13.08.2024

Два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии проходят испытания в Калининграде

Два фрегата проекта 11356, строящиеся для ВМС Индии на заводе "Янтарь" в Калининграде, проходят испытания и готовятся к передаче заказчику, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:11

2024-08-13T10:11

2024-08-13T10:11

безопасность

индия

россия

калининград

александр михеев

рособоронэкспорт

янтарь (калининград)

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг — РИА Новости. Два фрегата проекта 11356, строящиеся для ВМС Индии на заводе "Янтарь" в Калининграде, проходят испытания и готовятся к передаче заказчику, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Строительство фрегатов в России проходят завершающую стадию. Корабли находятся на испытании", - сказал Михеев. Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году - еще два строятся в Гоа в Индии. Первый из достраивающихся на "Янтаре" – Tushil (экс "Адмирал Бутаков") – планируют передать Индии уже в 2024 году, второй – Tamala (экс "Адмирал Истомин") – на рубеже 2024/2025 годов. В составе индийских ВМС уже имеются шесть фрегатов проекта 11356.

https://ria.ru/20240813/forum-1965770610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, индия, россия, калининград, александр михеев, рособоронэкспорт, янтарь (калининград), форум "армия — 2024"