https://ria.ru/20240813/forum-1965959873.html

Эксперт рассказал о значении буддийского форума в Бурятии

Эксперт рассказал о значении буддийского форума в Бурятии - РИА Новости, 13.08.2024

Эксперт рассказал о значении буддийского форума в Бурятии

Международный буддийский форум, второй раз проходящий в столице Бурятии, является беспрецедентным событием, которое собирает буддистов со всего мира, заявил... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:51

2024-08-13T15:51

2024-08-13T15:51

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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Международный буддийский форум, второй раз проходящий в столице Бурятии, является беспрецедентным событием, которое собирает буддистов со всего мира, заявил директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО (У) МИД РФ, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. "Это беспрецедентное событие, которому нет аналогов. Это единственный международный форум, который собирает буддистов со всего мира, который очень толерантно относится к разным традициям, который приглашает всех, кто вовлечен в эту проблематику. Получился очень хороший сплав носителей буддийской традиции, учёных, которые её изучают", - заявил Минченко в интервью журналистам. Он отметил интересную для него лично, как человека, который работает с лидерами, дискуссионную панель "Буддизм и сознание". "Наблюдения, на мой взгляд, звучащие очень свежо и современно, несмотря на то, что они опираются на тысячелетнюю традицию", - сказал Минченко о его работе. Также спикер отметил доброжелательную и спокойную атмосферу на форуме. "Истинно буддийская: уважение к собеседнику, готовность выслушать его аргументы, готовность принять точку зрения, которая может тебе сначала казаться неверной, но попробовать разобраться и найти в ней здравое зерно. Мне кажется, что вот этого подхода очищения сознания: убрать в сторону негативный эмоциональный фон и сосредоточиться на том, чтобы делать людям добро - то, чего не хватает в современном мире", - подчеркнул Минченко. Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума в Бурятии состоялись буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240813/mgu-1965942204.html

https://ria.ru/20231211/buddizm-1915151008.html

https://ria.ru/20220830/praktiki-1813234051.html

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мгимо, российская ассоциация по связям с общественностью , евгений минченко, екатерина ii, россия, улан-удэ, бангладеш, в мире