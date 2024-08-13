ФБР рассказали СМИ, как хакеры смогли атаковать штаб Трампа
CNN: ФБР полагает, что хакеры взломали почту близкого к штабу Трампа человека
Сотрудники ФБР и полиции США. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ФБР подозревает, что хакеры взломали личный аккаунт электронной почты человека, связанного с предвыборной кампанией кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее представитель ФБР заявил РИА Новости, что бюро расследует версию о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб Трампа.
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"ФБР и другие следователи, расследующие предполагаемый взлом и утечку документов предвыборной кампании Трампа, в которой Дональд Трамп обвинил Иран, подозревают, что хакерам удалось взломать личный адрес электронной почты человека, связанного с предвыборной кампанией", - говорится в сообщении.
Как сообщил источник телеканалу, хакеры использовали доступ к личному почтовому аккаунту, чтобы попытаться взломать аккаунт высокопоставленного чиновника предвыборной кампании Трампа. Согласно источнику, методы, используемые хакерами для атаки на кампанию Трампа, совпадают с методами, соответствующими иранским хакерам.
Американские СМИ ранее сообщили, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны зарубежных хакеров. Утверждалось, что взломщики, предположительно, получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранительные органы США не исключали, что за кибератакой стоял Иран.
При этом, выступая в понедельник на брифинге, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась подтвердить достоверность утверждений о причастности Тегерана к кибератаке на штаб политика-республиканца.