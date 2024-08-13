https://ria.ru/20240813/fbr-1965827824.html

ФБР рассказали СМИ, как хакеры смогли атаковать штаб Трампа

ФБР рассказали СМИ, как хакеры смогли атаковать штаб Трампа - РИА Новости, 13.08.2024

ФБР рассказали СМИ, как хакеры смогли атаковать штаб Трампа

ФБР подозревает, что хакеры взломали личный аккаунт электронной почты человека, связанного с предвыборной кампанией кандидата в президенты США Дональда Трампа,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T02:17

2024-08-13T02:17

2024-08-13T02:17

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

карин жан-пьер

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ФБР подозревает, что хакеры взломали личный аккаунт электронной почты человека, связанного с предвыборной кампанией кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее представитель ФБР заявил РИА Новости, что бюро расследует версию о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб Трампа. "ФБР и другие следователи, расследующие предполагаемый взлом и утечку документов предвыборной кампании Трампа, в которой Дональд Трамп обвинил Иран, подозревают, что хакерам удалось взломать личный адрес электронной почты человека, связанного с предвыборной кампанией", - говорится в сообщении. Как сообщил источник телеканалу, хакеры использовали доступ к личному почтовому аккаунту, чтобы попытаться взломать аккаунт высокопоставленного чиновника предвыборной кампании Трампа. Согласно источнику, методы, используемые хакерами для атаки на кампанию Трампа, совпадают с методами, соответствующими иранским хакерам. Американские СМИ ранее сообщили, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны зарубежных хакеров. Утверждалось, что взломщики, предположительно, получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранительные органы США не исключали, что за кибератакой стоял Иран. При этом, выступая в понедельник на брифинге, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась подтвердить достоверность утверждений о причастности Тегерана к кибератаке на штаб политика-республиканца.

https://ria.ru/20240809/microsoft-1965100799.html

https://ria.ru/20240227/tramp-1929752485.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, карин жан-пьер, фбр