Рейтинг@Mail.ru
ФБР рассказали СМИ, как хакеры смогли атаковать штаб Трампа - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/fbr-1965827824.html
ФБР рассказали СМИ, как хакеры смогли атаковать штаб Трампа
ФБР рассказали СМИ, как хакеры смогли атаковать штаб Трампа - РИА Новости, 13.08.2024
ФБР рассказали СМИ, как хакеры смогли атаковать штаб Трампа
ФБР подозревает, что хакеры взломали личный аккаунт электронной почты человека, связанного с предвыборной кампанией кандидата в президенты США Дональда Трампа,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T02:17
2024-08-13T02:17
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
карин жан-пьер
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ФБР подозревает, что хакеры взломали личный аккаунт электронной почты человека, связанного с предвыборной кампанией кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее представитель ФБР заявил РИА Новости, что бюро расследует версию о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб Трампа. "ФБР и другие следователи, расследующие предполагаемый взлом и утечку документов предвыборной кампании Трампа, в которой Дональд Трамп обвинил Иран, подозревают, что хакерам удалось взломать личный адрес электронной почты человека, связанного с предвыборной кампанией", - говорится в сообщении. Как сообщил источник телеканалу, хакеры использовали доступ к личному почтовому аккаунту, чтобы попытаться взломать аккаунт высокопоставленного чиновника предвыборной кампании Трампа. Согласно источнику, методы, используемые хакерами для атаки на кампанию Трампа, совпадают с методами, соответствующими иранским хакерам. Американские СМИ ранее сообщили, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны зарубежных хакеров. Утверждалось, что взломщики, предположительно, получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранительные органы США не исключали, что за кибератакой стоял Иран. При этом, выступая в понедельник на брифинге, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась подтвердить достоверность утверждений о причастности Тегерана к кибератаке на штаб политика-республиканца.
https://ria.ru/20240809/microsoft-1965100799.html
https://ria.ru/20240227/tramp-1929752485.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, карин жан-пьер, фбр
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер, ФБР
ФБР рассказали СМИ, как хакеры смогли атаковать штаб Трампа

CNN: ФБР полагает, что хакеры взломали почту близкого к штабу Трампа человека

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции США
Сотрудники ФБР и полиции США - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ФБР подозревает, что хакеры взломали личный аккаунт электронной почты человека, связанного с предвыборной кампанией кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее представитель ФБР заявил РИА Новости, что бюро расследует версию о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб Трампа.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США
9 августа, 08:01
"ФБР и другие следователи, расследующие предполагаемый взлом и утечку документов предвыборной кампании Трампа, в которой Дональд Трамп обвинил Иран, подозревают, что хакерам удалось взломать личный адрес электронной почты человека, связанного с предвыборной кампанией", - говорится в сообщении.
Как сообщил источник телеканалу, хакеры использовали доступ к личному почтовому аккаунту, чтобы попытаться взломать аккаунт высокопоставленного чиновника предвыборной кампании Трампа. Согласно источнику, методы, используемые хакерами для атаки на кампанию Трампа, совпадают с методами, соответствующими иранским хакерам.
Американские СМИ ранее сообщили, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны зарубежных хакеров. Утверждалось, что взломщики, предположительно, получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранительные органы США не исключали, что за кибератакой стоял Иран.
При этом, выступая в понедельник на брифинге, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась подтвердить достоверность утверждений о причастности Тегерана к кибератаке на штаб политика-республиканца.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
СМИ: Трамп может в случае переизбрания реформировать разведслужбы США
27 февраля, 13:04
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампКарин Жан-ПьерФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала