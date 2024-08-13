https://ria.ru/20240813/drozdenko--1966038834.html

Губернатор Ленобласти передал родным погибших в СВО 9 орденов Мужества

Губернатор Ленобласти передал родным погибших в СВО 9 орденов Мужества - РИА Новости, 13.08.2024

Губернатор Ленобласти передал родным погибших в СВО 9 орденов Мужества

По поручению президента России - верховного главнокомандующего Владимира Путина губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал родным погибших... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T21:38

2024-08-13T21:38

2024-08-13T21:38

ленинградская область

владимир путин

александр дрозденко

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. По поручению президента России - верховного главнокомандующего Владимира Путина губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал родным погибших участников СВО девять орденов Мужества погибших бойцов, сообщает пресс-служба правительства региона. "Каждая такая встреча для меня – не только возможность поддержать семьи, но и узнать, как оказываются меры поддержки, своевременно ли приходят выплаты, в чем еще нуждаются близкие героев", - сказал Дрозденко. Он добавил, что по результатам сегодняшней встречи будут даны поручения областному правительству. "Это - проработать единый дизайн памятника погибшим на СВО с учетом мнения родственников, организовать системную помощь по связи с военными частями для оформления документов, в муниципалитетах обеспечить работу по увековечиванию памяти бойцов в присвоении именных названий улицам, предприятиям, школам", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Ранее правительство Ленобласти сообщило о начале работы службы комплексного сопровождения участников СВО и их семей с 1 сентября на базе областного центра соцзащиты. Планируется, что новая централизованная служба возьмет на себя комплексную заботу об участниках СВО и их близких. Ранее социальные кураторы в основном были закреплены за семьями участников СВО на уровне районов, теперь в рамках единой службы социальные кураторы помогут получать весь спектр поддержки – медицинскую, психологическую, юридическую и социальную по единым стандартам.

https://ria.ru/20240712/soglashenie-1959328943.html

https://ria.ru/20240622/obelisk-1954745876.html

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владимир путин, александр дрозденко, россия, ленинградская область