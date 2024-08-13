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Губернатор Ленобласти передал родным погибших в СВО 9 орденов Мужества
Губернатор Ленобласти передал родным погибших в СВО 9 орденов Мужества - РИА Новости, 13.08.2024
Губернатор Ленобласти передал родным погибших в СВО 9 орденов Мужества
По поручению президента России - верховного главнокомандующего Владимира Путина губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал родным погибших... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:38
2024-08-13T21:38
2024-08-13T21:38
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. По поручению президента России - верховного главнокомандующего Владимира Путина губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал родным погибших участников СВО девять орденов Мужества погибших бойцов, сообщает пресс-служба правительства региона. "Каждая такая встреча для меня – не только возможность поддержать семьи, но и узнать, как оказываются меры поддержки, своевременно ли приходят выплаты, в чем еще нуждаются близкие героев", - сказал Дрозденко. Он добавил, что по результатам сегодняшней встречи будут даны поручения областному правительству. "Это - проработать единый дизайн памятника погибшим на СВО с учетом мнения родственников, организовать системную помощь по связи с военными частями для оформления документов, в муниципалитетах обеспечить работу по увековечиванию памяти бойцов в присвоении именных названий улицам, предприятиям, школам", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Ранее правительство Ленобласти сообщило о начале работы службы комплексного сопровождения участников СВО и их семей с 1 сентября на базе областного центра соцзащиты. Планируется, что новая централизованная служба возьмет на себя комплексную заботу об участниках СВО и их близких. Ранее социальные кураторы в основном были закреплены за семьями участников СВО на уровне районов, теперь в рамках единой службы социальные кураторы помогут получать весь спектр поддержки – медицинскую, психологическую, юридическую и социальную по единым стандартам.
https://ria.ru/20240712/soglashenie-1959328943.html
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владимир путин, александр дрозденко, россия, ленинградская область
Ленинградская область , Владимир Путин, Александр Дрозденко, Россия, Ленинградская область
Губернатор Ленобласти передал родным погибших в СВО 9 орденов Мужества
Губернатор Ленобласти Дрозденко передал родным погибших в СВО 9 орденов Мужества
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости.
По поручению президента России - верховного главнокомандующего Владимира Путина губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал родным погибших участников СВО девять орденов Мужества погибших бойцов, сообщает пресс-служба
правительства региона.
"Каждая такая встреча для меня – не только возможность поддержать семьи, но и узнать, как оказываются меры поддержки, своевременно ли приходят выплаты, в чем еще нуждаются близкие героев", - сказал Дрозденко.
Он добавил, что по результатам сегодняшней встречи будут даны поручения областному правительству.
"Это - проработать единый дизайн памятника погибшим на СВО с учетом мнения родственников, организовать системную помощь по связи с военными частями для оформления документов, в муниципалитетах обеспечить работу по увековечиванию памяти бойцов в присвоении именных названий улицам, предприятиям, школам", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее правительство Ленобласти сообщило о начале работы службы комплексного сопровождения участников СВО и их семей с 1 сентября на базе областного центра соцзащиты. Планируется, что новая централизованная служба возьмет на себя комплексную заботу об участниках СВО и их близких. Ранее социальные кураторы в основном были закреплены за семьями участников СВО на уровне районов, теперь в рамках единой службы социальные кураторы помогут получать весь спектр поддержки – медицинскую, психологическую, юридическую и социальную по единым стандартам.