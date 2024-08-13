https://ria.ru/20240813/bpla-1966051457.html

ПВО сбила несколько БПЛА в Воронежской области

ПВО сбила несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 14.08.2024

ПВО сбила несколько БПЛА в Воронежской области

Несколько украинских беспилотников самолетного типа уничтожены в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-13T23:56

2024-08-13T23:56

2024-08-14T00:02

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников самолетного типа уничтожены в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет", - написал он.Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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2024

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воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор), россия