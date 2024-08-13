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ПВО сбила несколько БПЛА в Воронежской области
ПВО сбила несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 14.08.2024
ПВО сбила несколько БПЛА в Воронежской области
Несколько украинских беспилотников самолетного типа уничтожены в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-13T23:56
2024-08-13T23:56
2024-08-14T00:02
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников самолетного типа уничтожены в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет", - написал он.Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор), россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор), Россия
ПВО сбила несколько БПЛА в Воронежской области
Губернатор: ПВО сбила несколько БПЛА в Воронежской области