https://ria.ru/20240813/belgorod-1966003644.html
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.08.2024
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:04
2024-08-13T18:04
2024-08-13T18:13
белгород
белгородский район
шебекино
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде, районе и Шебекинском округе объявили сигнал ракетной опасности