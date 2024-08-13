https://ria.ru/20240813/armiya-1965879404.html
Представитель Шри-Ланки оценил выставку вооружения на форуме "Армия"
Представитель Шри-Ланки оценил выставку вооружения на форуме "Армия" - РИА Новости, 13.08.2024
Представитель Шри-Ланки оценил выставку вооружения на форуме "Армия"
Форум "Армия" дает превосходную возможность познакомиться с самыми передовыми предприятиями военно-промышленного комплекса России, образцами вооружения и... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:18
2024-08-13T11:18
2024-08-13T11:20
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шри-ланка
патриот
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Форум "Армия" дает превосходную возможность познакомиться с самыми передовыми предприятиями военно-промышленного комплекса России, образцами вооружения и военной техники, считает генеральный военный атташе посольства Шри-Ланки в России полковник Санаш Джаяратне."Я считаю, что это превосходная возможность для представителей всех видов и родов войск стран армий-участников выставки познакомиться с самыми передовыми предприятиями ВПК, образцами вооружения и военной техники. На самом деле, очень сложно выделить что-то особенно понравившееся, мне интересно все", - сказал он на форуме. Полковник отметил, что "здесь представлен широкий спектр различных передовых систем и многое другое". "Самые современные вертолеты, снаряжение, беспилотные системы, техника для сухопутных войск - все это собрано в одном месте. Это очень здорово", - отметил Джаяратне. Форум проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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безопасность, технологии, россия, шри-ланка, патриот, форум "армия — 2024"
Безопасность, Технологии, Россия, Шри-Ланка, Патриот, Форум "Армия — 2024"
Представитель Шри-Ланки оценил выставку вооружения на форуме "Армия"
Атташе Джаяратне: форум "Армия" познакомит с передовыми предприятиями ВПК России