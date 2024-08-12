В Липецкую область эвакуировали более ста жителей курского приграничья
Артамонов: в Липецкую область эвакуировали более ста жителей Курской области
© iStock.com / Anatoly KireevЛипецк
© iStock.com / Anatoly Kireev
Липецк. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Больше 100 жителей Курской области уже эвакуированы в Липецкую область, им будет оказана всесторонняя помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Больше 100 жителей Курской области уже приехали к нам в регион. Мы подготовили пункты временного размещения. Для детей - загородные оздоровительные лагеря. Проживание, питание, медицинское сопровождение, консультация психолога - окажем всестороннюю помощь", - написал он в Telegram-канале.
Артамонов также сообщил, что горячая линия в Единой диспетчерской службе работает круглосуточно, можно позвонить по номеру 8-800-450-48-48 и получить разъяснения, связанные с предоставлением гуманитарной помощи и размещением в пунктах временного размещения.
Кроме того, губернатор заявил, что готовится вторая отправка гуманитарного груза в ПВР Курской области. Артамонов подчеркнул, что к сбору гумпомощи присоединились и предприятия региона, и жители. Отмечается, что наиболее востребованы одежда и обувь в хорошем состоянии, предметы первой необходимости и продукты длительного хранения.
"Пункты сбора помощи есть в каждом муниципалитете. Принести гуманитарку можно также в любой филиал центра соцзащиты. Адрес в Липецке - улица Циолковского, дом 11/1. Остальные адреса можно узнать по номеру 8-800-450-48-48", - добавил он.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.