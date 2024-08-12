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В Липецкую область эвакуировали более ста жителей курского приграничья - РИА Новости, 12.08.2024
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21:40 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/zhiteli-1965811180.html
В Липецкую область эвакуировали более ста жителей курского приграничья
В Липецкую область эвакуировали более ста жителей курского приграничья - РИА Новости, 12.08.2024
В Липецкую область эвакуировали более ста жителей курского приграничья
Больше 100 жителей Курской области уже эвакуированы в Липецкую область, им будет оказана всесторонняя помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:40
2024-08-12T21:40
вооруженные силы украины
игорь артамонов
владимир путин
курская область
россия
липецкая область
валерий герасимов
общество
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Больше 100 жителей Курской области уже эвакуированы в Липецкую область, им будет оказана всесторонняя помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Больше 100 жителей Курской области уже приехали к нам в регион. Мы подготовили пункты временного размещения. Для детей - загородные оздоровительные лагеря. Проживание, питание, медицинское сопровождение, консультация психолога - окажем всестороннюю помощь", - написал он в Telegram-канале. Артамонов также сообщил, что горячая линия в Единой диспетчерской службе работает круглосуточно, можно позвонить по номеру 8-800-450-48-48 и получить разъяснения, связанные с предоставлением гуманитарной помощи и размещением в пунктах временного размещения. Кроме того, губернатор заявил, что готовится вторая отправка гуманитарного груза в ПВР Курской области. Артамонов подчеркнул, что к сбору гумпомощи присоединились и предприятия региона, и жители. Отмечается, что наиболее востребованы одежда и обувь в хорошем состоянии, предметы первой необходимости и продукты длительного хранения. "Пункты сбора помощи есть в каждом муниципалитете. Принести гуманитарку можно также в любой филиал центра соцзащиты. Адрес в Липецке - улица Циолковского, дом 11/1. Остальные адреса можно узнать по номеру 8-800-450-48-48", - добавил он. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/moratoriy-1965810440.html
https://ria.ru/20240812/pomosch-1965738388.html
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вооруженные силы украины, игорь артамонов, владимир путин, курская область, россия, липецкая область, валерий герасимов, общество
Вооруженные силы Украины, Игорь Артамонов, Владимир Путин, Курская область, Россия, Липецкая область, Валерий Герасимов, Общество
В Липецкую область эвакуировали более ста жителей курского приграничья

Артамонов: в Липецкую область эвакуировали более ста жителей Курской области

© iStock.com / Anatoly KireevЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© iStock.com / Anatoly Kireev
Липецк. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Больше 100 жителей Курской области уже эвакуированы в Липецкую область, им будет оказана всесторонняя помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Больше 100 жителей Курской области уже приехали к нам в регион. Мы подготовили пункты временного размещения. Для детей - загородные оздоровительные лагеря. Проживание, питание, медицинское сопровождение, консультация психолога - окажем всестороннюю помощь", - написал он в Telegram-канале.
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Артамонов также сообщил, что горячая линия в Единой диспетчерской службе работает круглосуточно, можно позвонить по номеру 8-800-450-48-48 и получить разъяснения, связанные с предоставлением гуманитарной помощи и размещением в пунктах временного размещения.
Кроме того, губернатор заявил, что готовится вторая отправка гуманитарного груза в ПВР Курской области. Артамонов подчеркнул, что к сбору гумпомощи присоединились и предприятия региона, и жители. Отмечается, что наиболее востребованы одежда и обувь в хорошем состоянии, предметы первой необходимости и продукты длительного хранения.
"Пункты сбора помощи есть в каждом муниципалитете. Принести гуманитарку можно также в любой филиал центра соцзащиты. Адрес в Липецке - улица Циолковского, дом 11/1. Остальные адреса можно узнать по номеру 8-800-450-48-48", - добавил он.
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Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
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Вооруженные силы УкраиныИгорь АртамоновВладимир ПутинКурская областьРоссияЛипецкая областьВалерий ГерасимовОбщество
 
 
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