https://ria.ru/20240812/zerno-1965592767.html

Россия в июне нарастила поставки зерна в Южную Корею в пять раз

Россия в июне нарастила поставки зерна в Южную Корею в пять раз - РИА Новости, 12.08.2024

Россия в июне нарастила поставки зерна в Южную Корею в пять раз

Поставки зерновых из России в Южную Корею в июне этого года выросли в пять раз в годовом выражении - до 30,8 тысячи тонн, при этом сильнее всего взлетел экспорт РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T06:39

2024-08-12T06:39

2024-08-12T06:39

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аргентина

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Поставки зерновых из России в Южную Корею в июне этого года выросли в пять раз в годовом выражении - до 30,8 тысячи тонн, при этом сильнее всего взлетел экспорт кукурузы, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, в начале лета импорт зерновых Южной Кореей из России достиг 30,8 тысячи тонн на 8,1 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз. А по сравнению с маем июньские поставки выросли на 20%. Сеул покупал у Москвы кукурузу - 25,2 тысячи тонн (на 6,5 миллиона долларов), пшеницу - 5,6 тысячи тонн (на 1,5 миллиона долларов) и овес - 100 тонн (на 29 тысяч долларов). Именно за счет кукурузы произошел такой скачок импорта. Ее было поставлено в четыре раза больше, чем в июне 2023 года (тогда - 6,4 тысячи тонн, или 2,2 миллиона долларов). В результате Россия заняла четвертое место в корейском импорте кукурузы с долей в 3,03%. Главным поставщиком этого зерна была Аргентина с долей в 44% (362 тысячи тонн), еще 37% пришлось на США (309 тысяч тонн), а 8% - Уругвай (66 тысяч тонн). Замкнула пятерку Украина с долей в 2,8% (23 тысячи тонн), которая год назад занимала первое место, а в мае 2024 года - третье. Это произошло при падении поставок за год в 11 раз, и за месяц в пять раз. Всего за июнь Южная Корея импортировала злаков на 1,3 миллиона тонн (370,7 миллиона долларов) - больше всего из США, Аргентины и Австралии.

https://ria.ru/20240812/eksport-1965586451.html

https://ria.ru/20240807/rossiya-1964513860.html

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южная корея, россия, аргентина, в мире