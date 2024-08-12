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Россия в июне нарастила поставки зерна в Южную Корею в пять раз - РИА Новости, 12.08.2024
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06:39 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/zerno-1965592767.html
Россия в июне нарастила поставки зерна в Южную Корею в пять раз
Россия в июне нарастила поставки зерна в Южную Корею в пять раз - РИА Новости, 12.08.2024
Россия в июне нарастила поставки зерна в Южную Корею в пять раз
Поставки зерновых из России в Южную Корею в июне этого года выросли в пять раз в годовом выражении - до 30,8 тысячи тонн, при этом сильнее всего взлетел экспорт РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:39
2024-08-12T06:39
южная корея
россия
аргентина
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Поставки зерновых из России в Южную Корею в июне этого года выросли в пять раз в годовом выражении - до 30,8 тысячи тонн, при этом сильнее всего взлетел экспорт кукурузы, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, в начале лета импорт зерновых Южной Кореей из России достиг 30,8 тысячи тонн на 8,1 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз. А по сравнению с маем июньские поставки выросли на 20%. Сеул покупал у Москвы кукурузу - 25,2 тысячи тонн (на 6,5 миллиона долларов), пшеницу - 5,6 тысячи тонн (на 1,5 миллиона долларов) и овес - 100 тонн (на 29 тысяч долларов). Именно за счет кукурузы произошел такой скачок импорта. Ее было поставлено в четыре раза больше, чем в июне 2023 года (тогда - 6,4 тысячи тонн, или 2,2 миллиона долларов). В результате Россия заняла четвертое место в корейском импорте кукурузы с долей в 3,03%. Главным поставщиком этого зерна была Аргентина с долей в 44% (362 тысячи тонн), еще 37% пришлось на США (309 тысяч тонн), а 8% - Уругвай (66 тысяч тонн). Замкнула пятерку Украина с долей в 2,8% (23 тысячи тонн), которая год назад занимала первое место, а в мае 2024 года - третье. Это произошло при падении поставок за год в 11 раз, и за месяц в пять раз. Всего за июнь Южная Корея импортировала злаков на 1,3 миллиона тонн (370,7 миллиона долларов) - больше всего из США, Аргентины и Австралии.
https://ria.ru/20240812/eksport-1965586451.html
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южная корея, россия, аргентина, в мире
Южная Корея, Россия, Аргентина, В мире
Россия в июне нарастила поставки зерна в Южную Корею в пять раз

Поставки зерновых из России в Южную Корею в июне выросли до 30,8 тысяч тонн

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Поставки зерновых из России в Южную Корею в июне этого года выросли в пять раз в годовом выражении - до 30,8 тысячи тонн, при этом сильнее всего взлетел экспорт кукурузы, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, в начале лета импорт зерновых Южной Кореей из России достиг 30,8 тысячи тонн на 8,1 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз. А по сравнению с маем июньские поставки выросли на 20%.
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Сеул покупал у Москвы кукурузу - 25,2 тысячи тонн (на 6,5 миллиона долларов), пшеницу - 5,6 тысячи тонн (на 1,5 миллиона долларов) и овес - 100 тонн (на 29 тысяч долларов). Именно за счет кукурузы произошел такой скачок импорта. Ее было поставлено в четыре раза больше, чем в июне 2023 года (тогда - 6,4 тысячи тонн, или 2,2 миллиона долларов).
В результате Россия заняла четвертое место в корейском импорте кукурузы с долей в 3,03%. Главным поставщиком этого зерна была Аргентина с долей в 44% (362 тысячи тонн), еще 37% пришлось на США (309 тысяч тонн), а 8% - Уругвай (66 тысяч тонн).
Замкнула пятерку Украина с долей в 2,8% (23 тысячи тонн), которая год назад занимала первое место, а в мае 2024 года - третье. Это произошло при падении поставок за год в 11 раз, и за месяц в пять раз.
Всего за июнь Южная Корея импортировала злаков на 1,3 миллиона тонн (370,7 миллиона долларов) - больше всего из США, Аргентины и Австралии.
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