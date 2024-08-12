https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965770296.html

Зеленский запаниковал из-за дерзкого удара ВСУ, заявили в Великобритании

Зеленский запаниковал из-за дерзкого удара ВСУ, заявили в Великобритании - РИА Новости, 12.08.2024

Зеленский запаниковал из-за дерзкого удара ВСУ, заявили в Великобритании

Удар ВСУ по Запорожской АЭС говорит о панике Владимира Зеленского, предположил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:27

2024-08-12T17:27

2024-08-12T17:34

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владимир зеленский

магатэ

рафаэль гросси

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Удар ВСУ по Запорожской АЭС говорит о панике Владимира Зеленского, предположил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Очевидно, что сейчас Зеленский в панике, пытаясь атаковать Запорожскую атомную электростанцию при помощи дронов и заявляя: "Посмотрите на меня! Быстрее! Придите и помогите мне", — отметил он.По словам экс-сотрудника MI6, таким образом глава киевского режима хочет добиться прямого вмешательства НАТО. Он также ожидает, что ему дадут больше оружия и направят войска для помощи ВСУ, пояснил Крук."Он хочет развязать настоящий кризис вокруг атаки БПЛА на ЗАЭС", — резюмировал эксперт.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что градирня станции выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965759746.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965725650.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965740379.html

энергодар

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в мире, энергодар, европа, евгений балицкий, владимир зеленский, магатэ, рафаэль гросси