Рейтинг@Mail.ru
Зеленский запаниковал из-за дерзкого удара ВСУ, заявили в Великобритании - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 12.08.2024 (обновлено: 17:34 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965770296.html
Зеленский запаниковал из-за дерзкого удара ВСУ, заявили в Великобритании
Зеленский запаниковал из-за дерзкого удара ВСУ, заявили в Великобритании - РИА Новости, 12.08.2024
Зеленский запаниковал из-за дерзкого удара ВСУ, заявили в Великобритании
Удар ВСУ по Запорожской АЭС говорит о панике Владимира Зеленского, предположил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:27
2024-08-12T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
европа
евгений балицкий
владимир зеленский
магатэ
рафаэль гросси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Удар ВСУ по Запорожской АЭС говорит о панике Владимира Зеленского, предположил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Очевидно, что сейчас Зеленский в панике, пытаясь атаковать Запорожскую атомную электростанцию при помощи дронов и заявляя: "Посмотрите на меня! Быстрее! Придите и помогите мне", — отметил он.По словам экс-сотрудника MI6, таким образом глава киевского режима хочет добиться прямого вмешательства НАТО. Он также ожидает, что ему дадут больше оружия и направят войска для помощи ВСУ, пояснил Крук."Он хочет развязать настоящий кризис вокруг атаки БПЛА на ЗАЭС", — резюмировал эксперт.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что градирня станции выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965759746.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965725650.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965740379.html
энергодар
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, европа, евгений балицкий, владимир зеленский, магатэ, рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Европа, Евгений Балицкий, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
Зеленский запаниковал из-за дерзкого удара ВСУ, заявили в Великобритании

Крук: удар ВСУ по ЗАЭС говорит о панике Зеленского

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Удар ВСУ по Запорожской АЭС говорит о панике Владимира Зеленского, предположил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Очевидно, что сейчас Зеленский в панике, пытаясь атаковать Запорожскую атомную электростанцию при помощи дронов и заявляя: "Посмотрите на меня! Быстрее! Придите и помогите мне", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Все умрут". Операция ВСУ в Курской области вызвала испуг на Западе
Вчера, 16:44
По словам экс-сотрудника MI6, таким образом глава киевского режима хочет добиться прямого вмешательства НАТО. Он также ожидает, что ему дадут больше оружия и направят войска для помощи ВСУ, пояснил Крук.
"Он хочет развязать настоящий кризис вокруг атаки БПЛА на ЗАЭС", — резюмировал эксперт.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Надежды нет". Стало известно об истинном плане ВСУ в Курской области
Вчера, 15:05
Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что градирня станции выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Кардинальные сдвиги". На Западе раскрыли отчаянный маневр ВСУ
Вчера, 15:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЕвропаЕвгений БалицкийВладимир ЗеленскийМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала