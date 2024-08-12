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"Убого": на Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 12.08.2024 (обновлено: 16:51 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html
"Убого": на Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС
"Убого": на Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
"Убого": на Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС
Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским пытается убедить западную общественность в том, что Россия наносит удары по ЗАЭС, которую сама же и контролирует, РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:49
2024-08-12T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
запорожская аэс
европа
владимир зеленский
михаил ульянов (дипломат)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским пытается убедить западную общественность в том, что Россия наносит удары по ЗАЭС, которую сама же и контролирует, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.В понедельник представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинская пропаганда, как всегда, возложила на российскую сторону вину за атаку на станцию."Зеленский и его безумная клика теперь пытаются нам сказать, что Россия бомбит сама себя — единственный ядерный объект, который она контролирует (в зоне СВО. — Прим. ред.), в то время как она могла бы легко уничтожить те, которые ей неподконтрольны. Это убого", — написал Боуз.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что градирня станции выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары беспилотников.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
https://ria.ru/20240812/kiev-1965728864.html
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в мире, украина, россия, запорожская аэс, европа, владимир зеленский, михаил ульянов (дипломат), энергодар, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Запорожская АЭС, Европа, Владимир Зеленский, Михаил Ульянов (дипломат), Энергодар, МАГАТЭ
"Убого": на Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС

Боуз: Зеленский пытается убедить Запад, что Россия бомбит сама себя

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via APВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским пытается убедить западную общественность в том, что Россия наносит удары по ЗАЭС, которую сама же и контролирует, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
В понедельник представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинская пропаганда, как всегда, возложила на российскую сторону вину за атаку на станцию.
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"Зеленский и его безумная клика теперь пытаются нам сказать, что Россия бомбит сама себя — единственный ядерный объект, который она контролирует (в зоне СВО. — Прим. ред.), в то время как она могла бы легко уничтожить те, которые ей неподконтрольны. Это убого", — написал Боуз.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.
Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что градирня станции выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары беспилотников.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЗапорожская АЭСЕвропаВладимир ЗеленскийМихаил Ульянов (дипломат)ЭнергодарМАГАТЭ
 
 
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