https://ria.ru/20240812/zapret-1965582173.html

В Госдуме предупредили о запрете на мобильные телефоны в школах

В Госдуме предупредили о запрете на мобильные телефоны в школах - РИА Новости, 12.08.2024

В Госдуме предупредили о запрете на мобильные телефоны в школах

Запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях вводится в школах с нового учебного года, сообщила РИА Новости первый зампред РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T02:55

2024-08-12T02:55

2024-08-12T02:55

общество

россия

яна лантратова

госдума рф

образование - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932784082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_359c6f2682be747c21375079c2a9a057.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях вводится в школах с нового учебного года, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). В декабре прошлого года Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах. Законом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. "С 1 сентября в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Даже в образовательных целях. Для этого учитель может использовать интерактивную доску, компьютер, планшет, моноблок. Если надо показать детям какие-то видеоматериалы или провести тест", - сказала РИА Новости Лантратова. Депутат подчеркнула, что личные телефоны школьникам будет разрешаться использовать только в экстренных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью учеников или педагогов. "Многие родители считают, что мобильные телефоны несут только вред детям: портят зрение, отвлекают от уроков. Даже на переменах ученики сидят в гаджетах вместо того чтобы общаться с одноклассниками. Кроме того, телефоны мешают учиться. Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются", - добавила она. Лантратова отметила, что Россия - не первая страна, где появился такой запрет. Люди, по ее словам, приходят к пониманию того, что дети и так слишком зависимы от гаджетов и в школе они должны развивать свои навыки запоминания, концентрации внимания, счета, общения и так далее, не перекладывая часть заданий на телефон, а больше сил самому уделять учебе.

https://ria.ru/20240809/reo-1965074277.html

https://realty.ria.ru/20240807/putin-1964656813.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, яна лантратова, госдума рф, образование - общество