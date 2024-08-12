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В Госдуме предупредили о запрете на мобильные телефоны в школах
В Госдуме предупредили о запрете на мобильные телефоны в школах - РИА Новости, 12.08.2024
В Госдуме предупредили о запрете на мобильные телефоны в школах
Запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях вводится в школах с нового учебного года, сообщила РИА Новости первый зампред РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T02:55
2024-08-12T02:55
2024-08-12T02:55
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях вводится в школах с нового учебного года, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). В декабре прошлого года Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах. Законом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. "С 1 сентября в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Даже в образовательных целях. Для этого учитель может использовать интерактивную доску, компьютер, планшет, моноблок. Если надо показать детям какие-то видеоматериалы или провести тест", - сказала РИА Новости Лантратова. Депутат подчеркнула, что личные телефоны школьникам будет разрешаться использовать только в экстренных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью учеников или педагогов. "Многие родители считают, что мобильные телефоны несут только вред детям: портят зрение, отвлекают от уроков. Даже на переменах ученики сидят в гаджетах вместо того чтобы общаться с одноклассниками. Кроме того, телефоны мешают учиться. Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются", - добавила она. Лантратова отметила, что Россия - не первая страна, где появился такой запрет. Люди, по ее словам, приходят к пониманию того, что дети и так слишком зависимы от гаджетов и в школе они должны развивать свои навыки запоминания, концентрации внимания, счета, общения и так далее, не перекладывая часть заданий на телефон, а больше сил самому уделять учебе.
https://ria.ru/20240809/reo-1965074277.html
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общество, россия, яна лантратова, госдума рф, образование - общество
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Образование - Общество
В Госдуме предупредили о запрете на мобильные телефоны в школах
Депутат: с 1 сентября запрещено использовать мобильные телефоны на уроках
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях вводится в школах с нового учебного года, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
В декабре прошлого года Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах. Законом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.
"С 1 сентября в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Даже в образовательных целях. Для этого учитель может использовать интерактивную доску, компьютер, планшет, моноблок. Если надо показать детям какие-то видеоматериалы или провести тест", - сказала РИА Новости Лантратова.
Депутат подчеркнула, что личные телефоны школьникам будет разрешаться использовать только в экстренных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью учеников или педагогов.
"Многие родители считают, что мобильные телефоны несут только вред детям: портят зрение, отвлекают от уроков. Даже на переменах ученики сидят в гаджетах вместо того чтобы общаться с одноклассниками. Кроме того, телефоны мешают учиться. Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются", - добавила она.
Лантратова отметила, что Россия
- не первая страна, где появился такой запрет. Люди, по ее словам, приходят к пониманию того, что дети и так слишком зависимы от гаджетов и в школе они должны развивать свои навыки запоминания, концентрации внимания, счета, общения и так далее, не перекладывая часть заданий на телефон, а больше сил самому уделять учебе.