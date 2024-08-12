Отказ назвать виновных в ударе по ЗАЭС приводит к атакам, заявил Устинов
Устинов: отсутствие указания виновной стороны приводит к новым атакам на ЗАЭС
© AP PhotoДым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
© AP Photo
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Отсутствие указания виновной стороны в ударах по Запорожской АЭС (ЗАЭС) приводит к новым подобным атакам, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
"Посмотрим, как поведет себя МАГАТЭ в этот раз. Для нас же очевидно, что отсутствие указания виновной стороны только распаляет украинское чувство вседозволенности и приводит к новым подобным атакам", - отметил и.о. постпреда, комментируя новую атаку на ЗАЭС.
"Очень не хотелось бы думать, что единственное, что мешает МАГАТЭ указать на то, откуда и кто наносит удары по ЗАЭС, является политическая конъюнктура. Сначала агентство говорило о том, что у МАГАТЭ нет функций атрибуции вины. Это действительно так", - добавил собеседник агентства.
Он напомнил, что после того, как генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 30 мая 2023 года озвучил в Совете безопасности ООН свои "пять тезисов" обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС и обязался докладывать об их нарушениях, такая функция у агентства по факту появилась именно применительно к данной станции.
"После атак дронов в апреле этого года агентство, тем не менее, не называло виновную сторону, но ссылалось на отсутствие твердых материальных доказательств того, что это была Украина", - заключил Устинов.
Гросси в 2023 году предложил Совету безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.