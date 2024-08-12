https://ria.ru/20240812/zaes-1965743492.html

Отказ назвать виновных в ударе по ЗАЭС приводит к атакам, заявил Устинов

Отказ назвать виновных в ударе по ЗАЭС приводит к атакам, заявил Устинов - РИА Новости, 12.08.2024

Отказ назвать виновных в ударе по ЗАЭС приводит к атакам, заявил Устинов

Отсутствие указания виновной стороны в ударах по Запорожской АЭС (ЗАЭС) приводит к новым подобным атакам, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:52

2024-08-12T15:52

2024-08-12T16:28

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ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Отсутствие указания виновной стороны в ударах по Запорожской АЭС (ЗАЭС) приводит к новым подобным атакам, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. "Посмотрим, как поведет себя МАГАТЭ в этот раз. Для нас же очевидно, что отсутствие указания виновной стороны только распаляет украинское чувство вседозволенности и приводит к новым подобным атакам", - отметил и.о. постпреда, комментируя новую атаку на ЗАЭС. "Очень не хотелось бы думать, что единственное, что мешает МАГАТЭ указать на то, откуда и кто наносит удары по ЗАЭС, является политическая конъюнктура. Сначала агентство говорило о том, что у МАГАТЭ нет функций атрибуции вины. Это действительно так", - добавил собеседник агентства. Он напомнил, что после того, как генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 30 мая 2023 года озвучил в Совете безопасности ООН свои "пять тезисов" обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС и обязался докладывать об их нарушениях, такая функция у агентства по факту появилась именно применительно к данной станции. "После атак дронов в апреле этого года агентство, тем не менее, не называло виновную сторону, но ссылалось на отсутствие твердых материальных доказательств того, что это была Украина", - заключил Устинов. Гросси в 2023 году предложил Совету безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20240812/zaes-1965741350.html

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html

https://ria.ru/20240812/rogov--1965720836.html

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в мире, россия, вена, запорожская область, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс