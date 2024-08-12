Устинов рассказал о важности осмотра МАГАТЭ места атаки на ЗАЭС
Устинов: осмотр МАГАТЭ места атаки на ЗАЭС поможет развеять спекуляции
© СоцсетиДым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
© Соцсети
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Осмотр МАГАТЭ места атаки на Запорожской АЭС поможет развеять спекуляции о произошедшем, фигурирующие в украинских СМИ, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
"Судя по сообщениям непосредственно с ЗАЭС, эксперты МАГАТЭ уже получили возможность ознакомиться с последствиями ударов украинских дронов", - отметил собеседник агентства.
Он пояснил, что такой доступ важен, "чтобы агентство могло на месте оценить ситуацию, нанесенный ущерб и доложить об этом публично, в том числе в интересах того, чтобы развеять мутные спекуляции о причинах произошедшего, которые фигурируют в украинских СМИ".
Устинов также напомнил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем оперативном заявлении о ситуации вокруг Запорожской АЭС, которое было выпущено вечером 11 августа, подчеркнул важность быстрого предоставления доступа к градирне, которая подверглась обстрелу, экспертам МАГАТЭ, находящимися на станции.
Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.