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Дрон, атаковавший Запорожскую АЭС, предположительно, нес горючую жидкость - РИА Новости, 12.08.2024
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14:04 12.08.2024 (обновлено: 15:14 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/zaes-1965707722.html
Дрон, атаковавший Запорожскую АЭС, предположительно, нес горючую жидкость
Дрон, атаковавший Запорожскую АЭС, предположительно, нес горючую жидкость - РИА Новости, 12.08.2024
Дрон, атаковавший Запорожскую АЭС, предположительно, нес горючую жидкость
Украинский беспилотник, атаковавший градирню Запорожской АЭС, мог нести горючую жидкость, сообщил директор станции Юрий Черничук. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:04
2024-08-12T15:14
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
рафаэль гросси
энергодар
магатэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинский беспилотник, атаковавший градирню Запорожской АЭС, мог нести горючую жидкость, сообщил директор станции Юрий Черничук. "Вчера в 20:20 (совпадает с мск. — Прим. ред.) был прилет боевого дрона, он залетел через верх в пространство градирни и сдетонировал. По скорости, с какой начался пожар, можно предположить, что там было что-то еще — бутылки с бензином или напалмом, потому что очень быстро и на большой площади разгорелся пожар", — сказал он.Черничук также назвал домыслами утверждения о том, что в градирне якобы горели покрышки. "Внутри нее есть пароуловители, &lt;...&gt; изготовлены они из пластика, который вчера был основным источником горения. Сепарационные устройства полностью выгорели, строительные и несущие конструкции подвергались воздействию огня", — отметил директор ЗАЭС.По его словам, заметных повреждений несущих конструкций градирни не выявили, но следует провести экспертную оценку возможности ее дальнейшей эксплуатации. При этом для восстановления сепарационных устройств необходим капитальный ремонт.Накануне вечером градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения после двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не увидел угроз для ядерной безопасности станции. Он также не упомянул ответственных за произошедшее.На самой ЗАЭС заявили, что на работе объекта возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет, радиационный фон находится в норме. Тем не менее, как отметила директор по коммуникациям Евгения Яшина, физическая целостность атомной станции оказалась нарушена, это создает беспрецедентную угрозу ядерной безопасности.
https://ria.ru/20240812/germaniya-1965641226.html
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запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, рафаэль гросси, энергодар, магатэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины, Рафаэль Гросси, Энергодар, МАГАТЭ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Дрон, атаковавший Запорожскую АЭС, предположительно, нес горючую жидкость

Директор ЗАЭС Черничук: атаковавший градирню дрон мог нести горючую жидкость

© Кадр видео из соцсетейПожар на ЗАЭС
Пожар на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на ЗАЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинский беспилотник, атаковавший градирню Запорожской АЭС, мог нести горючую жидкость, сообщил директор станции Юрий Черничук.
"Вчера в 20:20 (совпадает с мск. — Прим. ред.) был прилет боевого дрона, он залетел через верх в пространство градирни и сдетонировал. По скорости, с какой начался пожар, можно предположить, что там было что-то еще — бутылки с бензином или напалмом, потому что очень быстро и на большой площади разгорелся пожар", — сказал он.
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Черничук также назвал домыслами утверждения о том, что в градирне якобы горели покрышки.
"Внутри нее есть пароуловители, <...> изготовлены они из пластика, который вчера был основным источником горения. Сепарационные устройства полностью выгорели, строительные и несущие конструкции подвергались воздействию огня", — отметил директор ЗАЭС.
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По его словам, заметных повреждений несущих конструкций градирни не выявили, но следует провести экспертную оценку возможности ее дальнейшей эксплуатации. При этом для восстановления сепарационных устройств необходим капитальный ремонт.
Накануне вечером градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения после двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.
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В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не увидел угроз для ядерной безопасности станции. Он также не упомянул ответственных за произошедшее.
На самой ЗАЭС заявили, что на работе объекта возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет, радиационный фон находится в норме. Тем не менее, как отметила директор по коммуникациям Евгения Яшина, физическая целостность атомной станции оказалась нарушена, это создает беспрецедентную угрозу ядерной безопасности.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Запорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныРафаэль ГроссиЭнергодарМАГАТЭМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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