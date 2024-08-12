https://ria.ru/20240812/vyplata-1965741983.html

Глава КЧР увеличил региональную выплату контрактникам до 1,6 млн рублей

Глава КЧР увеличил региональную выплату контрактникам до 1,6 млн рублей - РИА Новости, 12.08.2024

Глава КЧР увеличил региональную выплату контрактникам до 1,6 млн рублей

Власти Карачаево-Черкесии увеличили единовременную региональную выплату до 1,6 миллиона рублей всем, заключившим в республике контракт с министерством обороны... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:48

2024-08-12T15:48

2024-08-12T15:48

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии увеличили единовременную региональную выплату до 1,6 миллиона рублей всем, заключившим в республике контракт с министерством обороны РФ на службу в Вооруженных силах России, сообщил в официальном телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов. "С сегодняшнего дня общая сумма единовременной выплаты всем, заключившим в Карачаево-Черкесии контракт с министерством обороны РФ на службу в Вооруженных силах России, составит 2 миллиона рублей. Из них 1,6 миллиона составит единовременная региональная выплата, и 400 тысяч – федеральная выплата, назначенная Указом президента РФ Владимиром Путиным. Решение о повышении региональной единовременной выплаты с 1,305 миллиона до 1,6 миллиона рублей принял сегодня", – написал Темрезов. Также он отметил, что с учетом ежемесячной заработной платы от 210 тысяч рублей в месяц, военнослужащие-контрактники из КЧР могут получить в год от 4,5 миллиона рублей. "Мы все гордимся нашими земляками-участниками СВО. Это граждане с активной жизненной позицией. Все больше людей делают сознательный выбор и принимают решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны. Каждый день они делом и мужеством подтверждают то, что наша страна сильна своими защитниками! Задача органов госвласти – поддержать наших земляков и их семьи", – добавил руководитель региона. В Карачаево-Черкесии в дополнение к федеральным принят и действует широкий спектр региональных мер поддержки военнослужащим и членам их семей. Сейчас их уже 43. Среди них – выплата регионального материнского капитала, начиная с первого ребенка, пособия на основании социального контракта, медицинская помощь и реабилитация, компенсация расходов на газификацию жилья, пребывание в детских садах, предоставление земельного участка отдельным категориям военнослужащих, помощь с переобучением и трудоустройством, добавили в пресс-службе республиканского правительства.

https://ria.ru/20240620/temrezov-1954161287.html

https://ria.ru/20240715/kchr-1959820958.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов