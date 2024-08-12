https://ria.ru/20240812/ushakov-1965753815.html
Ушаков встретился с вице-премьером Сербии
Ушаков встретился с вице-премьером Сербии - РИА Новости, 12.08.2024
Ушаков встретился с вице-премьером Сербии
Помощник президента РФ Юрий Ушаков встретился с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным, сообщает пресс-служба российского лидера. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:25
2024-08-12T16:25
2024-08-12T16:25
россия
сербия
юрий ушаков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков встретился с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным, сообщает пресс-служба российского лидера. "Обсуждались актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества двух стран", - приводит Кремль содержание беседы.
https://ria.ru/20240705/ushakov-1957704013.html
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россия, сербия, юрий ушаков
Россия, Сербия, Юрий Ушаков
Ушаков встретился с вице-премьером Сербии
Помощник президента РФ Ушаков встретился с вице-премьером Сербии Вулиным